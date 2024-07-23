Блинкен назвал приоритетные задачи Байдена перед уходом
Блинкен: прекращение огня в Газе и помощь Киеву — приоритетные задачи Байдена
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Приоритетными задачами президента США Джо Байдена в оставшиеся месяцы его пребывания на посту главы государства станут прекращение огня в секторе Газа и наращивание помощи Украине, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.
"В частности, президент сфокусирует свои усилия на восстановлении мира на Ближнем Востоке и прекращении войны в секторе Газа...", - сказал Блинкен журналистам в госдепартаменте. Он добавил, что глава Белого дома также сосредоточится на "обеспечении поддержки" Украине.
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Блинкен считает, что, отказавшись от перспектив переизбрания, Байден сделал выбор в пользу достижения "максимальных" результатов на президентском посту в оставшийся срок своих полномочий.
На прошлой неделе Байден прервал свою поездку в Лас-Вегас в рамках предвыборной гонки. По заявлениям Белого дома у американского президента обнаружили коронавирус, после чего глава государства отправился на лечение и изоляцию в свой дом в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Позднее Байден опубликовал письмо, в котором отказался от планов по переизбранию на второй срок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию и будет иметь негативный эффект.
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