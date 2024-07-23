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Блинкен назвал приоритетные задачи Байдена перед уходом - РИА Новости, 23.07.2024
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17:51 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/bayden-1961535197.html
Блинкен назвал приоритетные задачи Байдена перед уходом
Блинкен назвал приоритетные задачи Байдена перед уходом - РИА Новости, 23.07.2024
Блинкен назвал приоритетные задачи Байдена перед уходом
Приоритетными задачами президента США Джо Байдена в оставшиеся месяцы его пребывания на посту главы государства станут прекращение огня в секторе Газа и... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:51
2024-07-23T17:51
в мире
украина
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сша
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Приоритетными задачами президента США Джо Байдена в оставшиеся месяцы его пребывания на посту главы государства станут прекращение огня в секторе Газа и наращивание помощи Украине, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен. "В частности, президент сфокусирует свои усилия на восстановлении мира на Ближнем Востоке и прекращении войны в секторе Газа...", - сказал Блинкен журналистам в госдепартаменте. Он добавил, что глава Белого дома также сосредоточится на "обеспечении поддержки" Украине. Блинкен считает, что, отказавшись от перспектив переизбрания, Байден сделал выбор в пользу достижения "максимальных" результатов на президентском посту в оставшийся срок своих полномочий. На прошлой неделе Байден прервал свою поездку в Лас-Вегас в рамках предвыборной гонки. По заявлениям Белого дома у американского президента обнаружили коронавирус, после чего глава государства отправился на лечение и изоляцию в свой дом в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Позднее Байден опубликовал письмо, в котором отказался от планов по переизбранию на второй срок. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО
Блинкен назвал приоритетные задачи Байдена перед уходом

Блинкен: прекращение огня в Газе и помощь Киеву — приоритетные задачи Байдена

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Приоритетными задачами президента США Джо Байдена в оставшиеся месяцы его пребывания на посту главы государства станут прекращение огня в секторе Газа и наращивание помощи Украине, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.
"В частности, президент сфокусирует свои усилия на восстановлении мира на Ближнем Востоке и прекращении войны в секторе Газа...", - сказал Блинкен журналистам в госдепартаменте. Он добавил, что глава Белого дома также сосредоточится на "обеспечении поддержки" Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
21 июля, 22:50
Блинкен считает, что, отказавшись от перспектив переизбрания, Байден сделал выбор в пользу достижения "максимальных" результатов на президентском посту в оставшийся срок своих полномочий.
На прошлой неделе Байден прервал свою поездку в Лас-Вегас в рамках предвыборной гонки. По заявлениям Белого дома у американского президента обнаружили коронавирус, после чего глава государства отправился на лечение и изоляцию в свой дом в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Позднее Байден опубликовал письмо, в котором отказался от планов по переизбранию на второй срок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден поднимается в самолет в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Вчера, 16:44
 
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