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В СМИ заметили странную деталь в болезни Байдена - РИА Новости, 24.07.2024
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16:44 23.07.2024 (обновлено: 01:02 24.07.2024)
https://ria.ru/20240723/bayden-1961517349.html
В СМИ заметили странную деталь в болезни Байдена
В СМИ заметили странную деталь в болезни Байдена - РИА Новости, 24.07.2024
В СМИ заметили странную деталь в болезни Байдена
Президента США Джо Байдена на минувшей неделе экстренно вывезли из Лас-Вегаса под предлогом обнаруженного COVID-19, утверждает портал The Dossier со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-23T16:44
2024-07-24T01:02
в мире
лас-вегас
сша
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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президента США Джо Байдена на минувшей неделе экстренно вывезли из Лас-Вегаса под предлогом обнаруженного COVID-19, утверждает портал The Dossier со ссылкой на сотрудников силовых структур и осведомленные источники."Ряд офицеров правоохранительных органов, которые в тот день находились на службе, были проинформированы по радио, что президенту потребовалась неотложная медицинская помощь", — говорится в публикации.Издание утверждает, что сообщение распространили по "зашифрованным полицейским радиоволнам" с высокой степенью важности, его получили сотни офицеров. По характеру оно отличалось от заверений официальных представителей Белого дома, что "у Байдена выявили коронавирус и он испытывал слабые симптомы заболевания"."Простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции. Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе", — пишет The Dossier.Городские силовые подразделения после полученного сигнала оцепили местный медицинский центр для подготовки к прибытию президента, но его команда решила отказаться от госпитализации и вместо этого в срочном порядке направила 81-летнего главу государства в аэропорт для перевозки в резиденцию в штате Делавэр.Байден находился в Лас-Вегасе в рамках своей предвыборной кампании. Как заявили в Белом доме, у него выявили COVID-19, после чего глава государства изолировался в своем доме в Рехобот-Бич в Делавэре. Затем политик опубликовал письмо об отказе от дальнейшей борьбы за переизбрание на пост президента.На фоне слухов о состоянии своего здоровья Байден накануне по телефону принял участие в первом выступлении вице-президента Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов в качестве нового кандидата на пост главы государства.Во вторник, 23 июля, согласно опубликованному расписанию, Байден вернется в Белый дом, где примет регулярный брифинг.
https://ria.ru/20240722/bayden-1961334764.html
https://ria.ru/20240723/kharris-1961436377.html
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в мире, лас-вегас, сша, делавэр, джо байден
В мире, Лас-Вегас, США, Делавэр, Джо Байден
В СМИ заметили странную деталь в болезни Байдена

The Dossier: Байдену потребовалась медпомощь во время поездки в Лас-Вегас

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден поднимается в самолет в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе
Президент США Джо Байден поднимается в самолет в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден поднимается в самолет в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президента США Джо Байдена на минувшей неделе экстренно вывезли из Лас-Вегаса под предлогом обнаруженного COVID-19, утверждает портал The Dossier со ссылкой на сотрудников силовых структур и осведомленные источники.
"Ряд офицеров правоохранительных органов, которые в тот день находились на службе, были проинформированы по радио, что президенту потребовалась неотложная медицинская помощь", — говорится в публикации.
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Издание утверждает, что сообщение распространили по "зашифрованным полицейским радиоволнам" с высокой степенью важности, его получили сотни офицеров. По характеру оно отличалось от заверений официальных представителей Белого дома, что "у Байдена выявили коронавирус и он испытывал слабые симптомы заболевания".
«
"Простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции. Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе", — пишет The Dossier.
Городские силовые подразделения после полученного сигнала оцепили местный медицинский центр для подготовки к прибытию президента, но его команда решила отказаться от госпитализации и вместо этого в срочном порядке направила 81-летнего главу государства в аэропорт для перевозки в резиденцию в штате Делавэр.
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На фоне слухов о состоянии своего здоровья Байден накануне по телефону принял участие в первом выступлении вице-президента Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов в качестве нового кандидата на пост главы государства.
Во вторник, 23 июля, согласно опубликованному расписанию, Байден вернется в Белый дом, где примет регулярный брифинг.
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