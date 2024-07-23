https://ria.ru/20240723/bayden-1961363162.html
"Слишком подозрительно": американцы почуяли неладное после речи Байдена
"Слишком подозрительно": американцы почуяли неладное после речи Байдена - РИА Новости, 23.07.2024
"Слишком подозрительно": американцы почуяли неладное после речи Байдена
Зрители американского телеканала CBS посчитали подозрительным звонок президента США Джо Байдена Камале Харрис во время ее выступления в предвыборном штабе... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:04
2024-07-23T07:04
2024-07-23T07:49
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Зрители американского телеканала CBS посчитали подозрительным звонок президента США Джо Байдена Камале Харрис во время ее выступления в предвыборном штабе демократов.Телеканал опубликовал сюжет о звонке Байдена, которого организаторы мероприятия подключили по громкой связи. Во время выступления в штабе демократов Харрис, собирающаяся стать кандидатом в президенты, обратилась по громкой связи к шефу с вопросом: "Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?". В ответ голос по громкой связи, похожий на Байдена, ответил утвердительно, после чего он произнес небольшую речь.Видео CBS в YouTube-канале вызвало активный отклик пользователей в комментариях."Почему они не могут показать Джо на камеру, чтобы мы могли его увидеть? Это слишком подозрительно", — заявил @maxpowers9129."Нет, люди хотят увидеть Байдена вживую, пресс-конференцию или что-то в этом роде. Что это вообще такое?" — задался вопросом @theblackblade6197."Это не похоже на президента. Где Джо?!" — возмутился @lenny2939."Кто-нибудь еще заметил, как четко говорит Джо? Это совсем не похоже на человека, которого мы видели последние четыре года", — написала @katherinkeegan8601."Нужно доказательство того, что он жив, фальшивого телефонного звонка недостаточно", — подчеркнул @jybyrd."Это не похоже на того Байдена, которого мы все знали", — заметил @nelsongeorge7591."Не куплюсь на это! Где он?" — написала @gloriasykes9464"Итак... С нынешними технологиями он не мог сделать видеозвонок? Это действительно не похоже на Байдена", — резюмировал @Moriah7913.Глава Белого дома остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни он ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается.Отсутствие Байдена вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт на фоне спекуляций о состоянии здоровья президента потребовала от него до конца дня доказать, что он жив.
https://ria.ru/20240723/kharris-1961359888.html
https://ria.ru/20240723/podpis-1961362377.html
https://ria.ru/20240723/bayden-1961355227.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, лорен боберт, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Лорен Боберт, Выборы президента США — 2024
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
Зрители американского телеканала CBS
посчитали подозрительным звонок президента США Джо Байдена Камале Харрис во время ее выступления в предвыборном штабе демократов.
Телеканал опубликовал сюжет о звонке Байдена
, которого организаторы мероприятия подключили по громкой связи. Во время выступления в штабе демократов Харрис
, собирающаяся стать кандидатом в президенты, обратилась по громкой связи к шефу с вопросом: "Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?". В ответ голос по громкой связи, похожий на Байдена, ответил утвердительно, после чего он произнес небольшую речь.
Видео CBS в YouTube-канале вызвало активный отклик пользователей в комментариях.
"Почему они не могут показать Джо на камеру, чтобы мы могли его увидеть? Это слишком подозрительно", — заявил @maxpowers9129.
"Нет, люди хотят увидеть Байдена вживую, пресс-конференцию или что-то в этом роде. Что это вообще такое?" — задался вопросом @theblackblade6197.
"Это не похоже на президента. Где Джо?!" — возмутился @lenny2939.
"Кто-нибудь еще заметил, как четко говорит Джо? Это совсем не похоже на человека, которого мы видели последние четыре года", — написала @katherinkeegan8601.
"Нужно доказательство того, что он жив, фальшивого телефонного звонка недостаточно", — подчеркнул @jybyrd.
"Это не похоже на того Байдена, которого мы все знали", — заметил @nelsongeorge7591.
"Не куплюсь на это! Где он?" — написала @gloriasykes9464
"Итак... С нынешними технологиями он не мог сделать видеозвонок? Это действительно не похоже на Байдена", — резюмировал @Moriah7913.
Глава Белого дома остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни он ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается.
Отсутствие Байдена вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт
на фоне спекуляций о состоянии здоровья президента потребовала от него до конца дня доказать, что он жив.