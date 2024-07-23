Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место
Белый дом анонсировал возвращении Байдена на рабочее место во вторник
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции в его доме в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса, следует из опубликованного расписания американского президента.
Согласно представленному графику, Байден покинет свой дом на курорте Рехобот-Бич в Делавэре в 12.30 по местному времени (19.30 мск) и спустя два часа должен прибыть на рабочем месте в Белом доме, где примет регулярный брифинг.
На прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.
В понедельник вице-президент США Камала Харрис заявила, что самочувствие главы государства улучшилось, он быстро выздоравливает. В свою очередь, лечащий врач Байдена заверил, что симптомы коронавируса у его пациента "почти полностью прошли".
В воскресенье действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах.