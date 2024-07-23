https://ria.ru/20240723/bayden-1961356244.html

Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место

Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место - РИА Новости, 23.07.2024

Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место

Президент США Джо Байден во вторник вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции в его доме в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T03:28

2024-07-23T03:28

2024-07-23T05:43

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции в его доме в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса, следует из опубликованного расписания американского президента.Согласно представленному графику, Байден покинет свой дом на курорте Рехобот-Бич в Делавэре в 12.30 по местному времени (19.30 мск) и спустя два часа должен прибыть на рабочем месте в Белом доме, где примет регулярный брифинг.На прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.В понедельник вице-президент США Камала Харрис заявила, что самочувствие главы государства улучшилось, он быстро выздоравливает. В свою очередь, лечащий врач Байдена заверил, что симптомы коронавируса у его пациента "почти полностью прошли".В воскресенье действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах.

https://ria.ru/20240723/kapitoliy-1961357107.html

https://ria.ru/20240723/bayden-1961355227.html

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