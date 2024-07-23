https://ria.ru/20240723/bayden-1961352891.html

Во время выступления Камалы Харрис прозвучал голос Байдена

Во время выступления Камалы Харрис прозвучал голос Байдена - РИА Новости, 23.07.2024

Во время выступления Камалы Харрис прозвучал голос Байдена

Организаторы первого выступления вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов в качестве нового кандидата на пост главы государства... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T01:39

2024-07-23T01:39

2024-07-23T02:42

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Организаторы первого выступления вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов в качестве нового кандидата на пост главы государства подключили к мероприятию американского лидера Джо Байдена, который голосом комментировал ее выступление на фоне слухов о состоянии своего здоровья. В ходе выступления в штабе демократов, Харрис обратилась по громкой связи к президенту с вопросом: "Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?". В ответ голос по громкой связи, похожий на Байдена, ответил утвердительно. При этом организаторы выступления не стали подключать самого Байдена по видеосвязи, чтобы показать президента его штабу и присутствовавшим в зале журналистам. Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается. Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.

https://ria.ru/20240722/bayden-1961332373.html

https://ria.ru/20240722/gryzlov-1961335952.html

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сша, камала харрис, джо байден, лорен боберт, выборы президента сша — 2024, в мире