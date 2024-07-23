Рейтинг@Mail.ru
Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 23.07.2024 (обновлено: 02:31 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/bayden-1961348520.html
Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины
Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины - РИА Новости, 23.07.2024
Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины
Президент США Джо Байден делегировал министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену часть своих полномочий, предусмотренных... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T00:12
2024-07-23T02:31
государственный департамент сша
украина
сша
россия
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден делегировал министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену часть своих полномочий, предусмотренных американским законом о поддержке Украины, включая положения о конфискации суверенных российских активов, следует из документа Белого дома."Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев... делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президента статьями 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g) закона", — говорится в опубликованном меморандуме.Принятый ранее в США закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев предусматривает, в частности, возможность конфискации суверенных российских активов для их передачи Киеву.В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.До выхода из предвыборной гонки на прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.
https://ria.ru/20240722/bayden-1961331072.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_c0113ded77cadb60d1653cb9b7fdc215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственный департамент сша, украина, сша, россия, джо байден, в мире
Государственный департамент США, Украина, США, Россия, Джо Байден, В мире
Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины

Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по закону о поддержке Украины

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден делегировал министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену часть своих полномочий, предусмотренных американским законом о поддержке Украины, включая положения о конфискации суверенных российских активов, следует из документа Белого дома.
«
"Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев... делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президента статьями 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g) закона", — говорится в опубликованном меморандуме.
Принятый ранее в США закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев предусматривает, в частности, возможность конфискации суверенных российских активов для их передачи Киеву.
В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
До выхода из предвыборной гонки на прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Конгрессвумен потребовала доказательств того, что Байден жив
Вчера, 21:23
 
Государственный департамент СШАУкраинаСШАРоссияДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала