https://ria.ru/20240723/bayden-1961348520.html

Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины

Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины - РИА Новости, 23.07.2024

Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины

Президент США Джо Байден делегировал министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену часть своих полномочий, предусмотренных... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T00:12

2024-07-23T00:12

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден делегировал министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену часть своих полномочий, предусмотренных американским законом о поддержке Украины, включая положения о конфискации суверенных российских активов, следует из документа Белого дома."Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев... делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президента статьями 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g) закона", — говорится в опубликованном меморандуме.Принятый ранее в США закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев предусматривает, в частности, возможность конфискации суверенных российских активов для их передачи Киеву.В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.До выхода из предвыборной гонки на прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.

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