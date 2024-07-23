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США грозит реальное банкротство, заявил Пушков - РИА Новости, 23.07.2024
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19:28 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/bankrotstvo-1961559474.html
США грозит реальное банкротство, заявил Пушков
США грозит реальное банкротство, заявил Пушков - РИА Новости, 23.07.2024
США грозит реальное банкротство, заявил Пушков
Проценты, которые предстоит выплатить США по своему госдолгу, в 2024 году составят 1,14 триллиона долларов, США несутся к реальному банкротству, заявил глава... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:28
2024-07-23T19:28
экономика
сша
алексей пушков
илон маск
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Проценты, которые предстоит выплатить США по своему госдолгу, в 2024 году составят 1,14 триллиона долларов, США несутся к реальному банкротству, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "В этом году одни только проценты по госдолгу США составят 1 триллион 140 миллиардов долларов! На их уплату пойдет 76 процентов всех собранных налогов. США на всех парах несутся к реальному банкротству, не только не желая притормозить, но и продолжая бешеными темпами увеличивать госдолг. Об этом только что как о неотвратимой очевидности написал Илон Маск, но не надо быть Маском, чтобы видеть эту перспективу", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Пушков отметил, что проценты по госдолгу США в текущем году на 30-40% превысят американский военный бюджет, хотя еще годом ранее были с ним сопоставимы. "Рано или поздно неотвратимое произойдет. Чтобы выжить, США надо резко сокращать расходы, но они сидят на займах, как наркоман на героине", - резюмировал парламентарий.
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экономика, сша, алексей пушков, илон маск, совет федерации рф
Экономика, США, Алексей Пушков, Илон Маск, Совет Федерации РФ
США грозит реальное банкротство, заявил Пушков

Пушков: США несутся к реальному банкротству из-за госдолга

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Проценты, которые предстоит выплатить США по своему госдолгу, в 2024 году составят 1,14 триллиона долларов, США несутся к реальному банкротству, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"В этом году одни только проценты по госдолгу США составят 1 триллион 140 миллиардов долларов! На их уплату пойдет 76 процентов всех собранных налогов. США на всех парах несутся к реальному банкротству, не только не желая притормозить, но и продолжая бешеными темпами увеличивать госдолг. Об этом только что как о неотвратимой очевидности написал Илон Маск, но не надо быть Маском, чтобы видеть эту перспективу", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что проценты по госдолгу США в текущем году на 30-40% превысят американский военный бюджет, хотя еще годом ранее были с ним сопоставимы.
«
"Рано или поздно неотвратимое произойдет. Чтобы выжить, США надо резко сокращать расходы, но они сидят на займах, как наркоман на героине", - резюмировал парламентарий.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В США забили тревогу из-за катастрофы для НАТО
Вчера, 15:58
 
ЭкономикаСШААлексей ПушковИлон МаскСовет Федерации РФ
 
 
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