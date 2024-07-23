Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса
Основательница Wildberries Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем Владиславом.
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"Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса", - заявила она в своем Telegram-канале.
Бакальчук также подчеркнула, что младшие дети сейчас находятся на отдыхе с ее мамой, а старших детей она позавчера проводила на поезд в другой город.
"Я жива-здорова. … Ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. … Я сейчас нахожусь в Москве, где, соответственно, работаю. … Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем, и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка", - пояснила она, добавив, что спасать ее "ни от кого не нужно".
До этого Владислав Бакальчук рассказал РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля - ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.