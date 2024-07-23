Рейтинг@Mail.ru
Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 23.07.2024 (обновлено: 22:39 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961584814.html
Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса
Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса - РИА Новости, 23.07.2024
Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем Владиславом. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:10
2024-07-23T22:39
общество
татьяна бакальчук
wildberries
госдума рф
рамзан кадыров
адам делимханов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155119/29/1551192951_0:249:2048:1401_1920x0_80_0_0_d21f14f6ad422bdaaab7a04da45ce3f4.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем Владиславом. "Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса", - заявила она в своем Telegram-канале. Бакальчук также подчеркнула, что младшие дети сейчас находятся на отдыхе с ее мамой, а старших детей она позавчера проводила на поезд в другой город."Я жива-здорова. … Ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. … Я сейчас нахожусь в Москве, где, соответственно, работаю. … Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем, и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка", - пояснила она, добавив, что спасать ее "ни от кого не нужно".До этого Владислав Бакальчук рассказал РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании.В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля - ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961582433.html
https://ria.ru/20240205/bakalchuk-1925040498.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155119/29/1551192951_0:57:2048:1593_1920x0_80_0_0_9c200c6ef435c0ddb843fd406022bb12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна бакальчук, wildberries, госдума рф, рамзан кадыров, адам делимханов, москва
Общество, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Госдума РФ, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Москва
Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса

Основательница Wildberries Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса

© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
Перейти в медиабанк
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем Владиславом.
«
"Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса", - заявила она в своем Telegram-канале.
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Бакальчук сообщила, что ее муж не принимает участие в управлении компанией
Вчера, 21:54
Бакальчук также подчеркнула, что младшие дети сейчас находятся на отдыхе с ее мамой, а старших детей она позавчера проводила на поезд в другой город.
"Я жива-здорова. … Ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. … Я сейчас нахожусь в Москве, где, соответственно, работаю. … Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем, и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка", - пояснила она, добавив, что спасать ее "ни от кого не нужно".
До этого Владислав Бакальчук рассказал РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля - ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Татьяна Бакальчук: мне нравится птица феникс – сгораешь и возвращаешься
5 февраля, 10:00
 
ОбществоТатьяна БакальчукWildberriesГосдума РФРамзан КадыровАдам ДелимхановМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала