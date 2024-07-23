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Бакальчук сообщила, что ее муж не принимает участие в управлении компанией - РИА Новости, 23.07.2024
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21:54 23.07.2024 (обновлено: 22:18 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961582433.html
Бакальчук сообщила, что ее муж не принимает участие в управлении компанией
Бакальчук сообщила, что ее муж не принимает участие в управлении компанией - РИА Новости, 23.07.2024
Бакальчук сообщила, что ее муж не принимает участие в управлении компанией
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций, заявила его жена Татьяна Бакальчук. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:54
2024-07-23T22:18
wildberries
татьяна бакальчук
госдума рф
рамзан кадыров
адам делимханов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций, заявила его жена Татьяна Бакальчук."У Владислава действительно 1% акций, что подтверждено … документом. Он не принимает участие в управлении компанией", - объявила она в своем Telegram-канале.Бакальчук также подчеркнула, что недавно команда приняла решение о необходимости трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые "интересные истории" для партнеров и клиентов. "Сделка (с Russ - ред.) полностью одобрена и поддержана", - добавила она.До этого Владислав Бакальчук рассказал РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.Также стало известно, что совместная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля - ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ.
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961584814.html
https://ria.ru/20240723/kreml-1961558504.html
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wildberries, татьяна бакальчук, госдума рф, рамзан кадыров, адам делимханов
Wildberries, Татьяна Бакальчук, Госдума РФ, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов
Бакальчук сообщила, что ее муж не принимает участие в управлении компанией

Бакальчук: муж не участвует в управлении компанией, ему принадлежит 1% акций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций, заявила его жена Татьяна Бакальчук.
«
"У Владислава действительно 1% акций, что подтверждено … документом. Он не принимает участие в управлении компанией", - объявила она в своем Telegram-канале.
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Бакальчук также подчеркнула, что недавно команда приняла решение о необходимости трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые "интересные истории" для партнеров и клиентов. "Сделка (с Russ - ред.) полностью одобрена и поддержана", - добавила она.
До этого Владислав Бакальчук рассказал РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.
Также стало известно, что совместная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля - ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ.
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WildberriesТатьяна БакальчукГосдума РФРамзан КадыровАдам Делимханов
 
 
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