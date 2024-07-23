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Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за свою семью - РИА Новости, 23.07.2024
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20:43 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961571331.html
Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за свою семью
Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за свою семью - РИА Новости, 23.07.2024
Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за свою семью
Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:43
2024-07-23T20:43
общество
татьяна бакальчук
рамзан кадыров
адам делимханов
wildberries
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. "Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения. Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю всё, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей", - сообщил он. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод. Также стало известно, что совместная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля - ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор компаний Russ.
https://ria.ru/20240723/kreml-1961558504.html
https://ria.ru/20240723/wildberries-1961571152.html
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общество, татьяна бакальчук, рамзан кадыров, адам делимханов, wildberries, госдума рф
Общество, Татьяна Бакальчук, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Wildberries, Госдума РФ
Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за свою семью

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за семью

© Kadyrov_95/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Владислав Бакальчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
«
"Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения. Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю всё, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей", - сообщил он.
Рамзан Кадыров во время встречи с Владиславом Бакальчуком - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries
Вчера, 19:24
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.
Также стало известно, что совместная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля - ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор компаний Russ.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Вчера, 20:42
 
ОбществоТатьяна БакальчукРамзан КадыровАдам ДелимхановWildberriesГосдума РФ
 
 
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