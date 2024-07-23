Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за свою семью
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за семью
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
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"Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения. Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю всё, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей", - сообщил он.
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.
Также стало известно, что совместная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля - ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор компаний Russ.