https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html
Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries
Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries - РИА Новости, 23.07.2024
Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:29
2024-07-23T17:29
2024-07-23T18:28
wildberries
татьяна бакальчук
рамзан кадыров
госдума рф
адам делимханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925425859_320:0:2917:1461_1920x0_80_0_0_f1f014dfac0eb7dcaea1244f375aa283.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться."Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", - заявила Бакальчук и опубликовала фото с этой презентации.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925425859_772:0:2917:1609_1920x0_80_0_0_26aae97d97903f8e26bb93539cb8eaee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, татьяна бакальчук, рамзан кадыров, госдума рф, адам делимханов
Wildberries, Татьяна Бакальчук, Рамзан Кадыров, Госдума РФ, Адам Делимханов
Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries
Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате Wildberries