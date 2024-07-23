https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html

Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries

Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries - РИА Новости, 23.07.2024

Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:29

2024-07-23T17:29

2024-07-23T18:28

wildberries

татьяна бакальчук

рамзан кадыров

госдума рф

адам делимханов

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться."Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", - заявила Бакальчук и опубликовала фото с этой презентации.

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wildberries, татьяна бакальчук, рамзан кадыров, госдума рф, адам делимханов