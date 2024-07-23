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Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries - РИА Новости, 23.07.2024
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17:29 23.07.2024 (обновлено: 18:28 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html
Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries
Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries - РИА Новости, 23.07.2024
Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:29
2024-07-23T18:28
wildberries
татьяна бакальчук
рамзан кадыров
госдума рф
адам делимханов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться."Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", - заявила Бакальчук и опубликовала фото с этой презентации.
РИА Новости
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wildberries, татьяна бакальчук, рамзан кадыров, госдума рф, адам делимханов
Wildberries, Татьяна Бакальчук, Рамзан Кадыров, Госдума РФ, Адам Делимханов
Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries

Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате Wildberries

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГенеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться.
"Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", - заявила Бакальчук и опубликовала фото с этой презентации.
© Фото : Татьяна Бакальчук/TelegramФото, опубликованное Татьяной Бакальчук
Фото, опубликованное Татьяной Бакальчук - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Татьяна Бакальчук/Telegram
Фото, опубликованное Татьяной Бакальчук
 
WildberriesТатьяна БакальчукРамзан КадыровГосдума РФАдам Делимханов
 
 
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