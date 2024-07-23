https://ria.ru/20240723/bajden-1961578664.html
Байден рассказал о своем самочувствии
Байден рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 23.07.2024
Байден рассказал о своем самочувствии
Президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, передает пул Белого дома. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:24
2024-07-23T21:24
2024-07-23T21:24
в мире
сша
джо байден
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, передает пул Белого дома. "Я хорошо себя чувствую", - сказал Байден журналистам в аэропорту по пути в Вашингтон из Делавэра. Как отмечает корреспондент пула, Байден не ответил на вопросы о причинах выхода из борьбы за высший государственный пост и о том, уверен ли он в победе нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которая, вероятно, станет кандидатом от демократов.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, камала харрис, президентские выборы в сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Президентские выборы в США, Выборы президента США — 2024
Байден рассказал о своем самочувствии
Президент США Байден заявил, что чувствует себя хорошо