Рейтинг@Mail.ru
Байден рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/bajden-1961578664.html
Байден рассказал о своем самочувствии
Байден рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 23.07.2024
Байден рассказал о своем самочувствии
Президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, передает пул Белого дома. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:24
2024-07-23T21:24
в мире
сша
джо байден
камала харрис
президентские выборы в сша
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, передает пул Белого дома. "Я хорошо себя чувствую", - сказал Байден журналистам в аэропорту по пути в Вашингтон из Делавэра. Как отмечает корреспондент пула, Байден не ответил на вопросы о причинах выхода из борьбы за высший государственный пост и о том, уверен ли он в победе нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которая, вероятно, станет кандидатом от демократов.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d1e32289919fb1714fe5a52f2c697c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, камала харрис, президентские выборы в сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Президентские выборы в США, Выборы президента США — 2024
Байден рассказал о своем самочувствии

Президент США Байден заявил, что чувствует себя хорошо

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, передает пул Белого дома.
«
"Я хорошо себя чувствую", - сказал Байден журналистам в аэропорту по пути в Вашингтон из Делавэра.
Как отмечает корреспондент пула, Байден не ответил на вопросы о причинах выхода из борьбы за высший государственный пост и о том, уверен ли он в победе нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которая, вероятно, станет кандидатом от демократов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
21 июля, 22:50
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисПрезидентские выборы в СШАВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала