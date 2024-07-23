https://ria.ru/20240723/bajden-1961578664.html

Байден рассказал о своем самочувствии

Байден рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 23.07.2024

Байден рассказал о своем самочувствии

Президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, передает пул Белого дома. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:24

2024-07-23T21:24

2024-07-23T21:24

в мире

сша

джо байден

камала харрис

президентские выборы в сша

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, передает пул Белого дома. "Я хорошо себя чувствую", - сказал Байден журналистам в аэропорту по пути в Вашингтон из Делавэра. Как отмечает корреспондент пула, Байден не ответил на вопросы о причинах выхода из борьбы за высший государственный пост и о том, уверен ли он в победе нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которая, вероятно, станет кандидатом от демократов.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, камала харрис, президентские выборы в сша, выборы президента сша — 2024