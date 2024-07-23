https://ria.ru/20240723/avitoe-1961596403.html

Приложение "Авито" вновь доступно в App Store

Приложение "Авито" вновь доступно в App Store - РИА Новости, 23.07.2024

Приложение "Авито" вновь доступно в App Store

Приложение "Авито" вновь доступно в App Store после пропажи из магазина в ночь на вторник, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T23:53

2024-07-23T23:53

2024-07-23T23:53

технологии

авито

google

apple

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122110_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_91915385e8708845fc56a48a89f83992.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Приложение "Авито" вновь доступно в App Store после пропажи из магазина в ночь на вторник, сообщила компания в Telegram-канале. "Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал", - говорится в сообщении. В ночь на вторник компания сообщила, что ее приложение пропало из App Store по неизвестным причинам, а в Google Play доступно для скачивания. Тогда же "Авито" порекомендовал пользователям не удалять установленное приложение и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения". Позже компания сказала, что находится в контакте с Apple, выясняет причину пропажи приложения из App Store и делает все возможное для возвращения приложения в магазин.

https://ria.ru/20240618/sber-1953652110.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, авито, google, apple