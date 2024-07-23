https://ria.ru/20240723/avitoe-1961596403.html
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store - РИА Новости, 23.07.2024
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store после пропажи из магазина в ночь на вторник, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T23:53
2024-07-23T23:53
2024-07-23T23:53
технологии
авито
google
apple
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Приложение "Авито" вновь доступно в App Store после пропажи из магазина в ночь на вторник, сообщила компания в Telegram-канале. "Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал", - говорится в сообщении. В ночь на вторник компания сообщила, что ее приложение пропало из App Store по неизвестным причинам, а в Google Play доступно для скачивания. Тогда же "Авито" порекомендовал пользователям не удалять установленное приложение и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения". Позже компания сказала, что находится в контакте с Apple, выясняет причину пропажи приложения из App Store и делает все возможное для возвращения приложения в магазин.
https://ria.ru/20240618/sber-1953652110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, авито, google, apple
Технологии, Авито, Google, Apple
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store после пропажи из магазина