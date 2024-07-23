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Приложение "Авито" вновь доступно в App Store - РИА Новости, 23.07.2024
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23:53 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/avitoe-1961596403.html
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store - РИА Новости, 23.07.2024
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store после пропажи из магазина в ночь на вторник, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T23:53
2024-07-23T23:53
технологии
авито
google
apple
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Приложение "Авито" вновь доступно в App Store после пропажи из магазина в ночь на вторник, сообщила компания в Telegram-канале. "Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал", - говорится в сообщении. В ночь на вторник компания сообщила, что ее приложение пропало из App Store по неизвестным причинам, а в Google Play доступно для скачивания. Тогда же "Авито" порекомендовал пользователям не удалять установленное приложение и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения". Позже компания сказала, что находится в контакте с Apple, выясняет причину пропажи приложения из App Store и делает все возможное для возвращения приложения в магазин.
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технологии, авито, google, apple
Технологии, Авито, Google, Apple
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store

Приложение "Авито" вновь доступно в App Store после пропажи из магазина

© Фото : Пресс-служба АвитоОфис компании "Авито"
Офис компании Авито - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Пресс-служба Авито
Офис компании "Авито". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Приложение "Авито" вновь доступно в App Store после пропажи из магазина в ночь на вторник, сообщила компания в Telegram-канале.
«
"Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник компания сообщила, что ее приложение пропало из App Store по неизвестным причинам, а в Google Play доступно для скачивания. Тогда же "Авито" порекомендовал пользователям не удалять установленное приложение и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения".
Позже компания сказала, что находится в контакте с Apple, выясняет причину пропажи приложения из App Store и делает все возможное для возвращения приложения в магазин.
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