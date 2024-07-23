https://ria.ru/20240723/avito-1961351874.html

Из App Store пропало приложение "Авито"

Из App Store пропало приложение "Авито" - РИА Новости, 23.07.2024

Из App Store пропало приложение "Авито"

Приложение сервиса "Авито" пропало из App Store по неизвестным причинам, сообщила компания, однако в Google Play приложение доступно для скачивания, передает... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T01:13

2024-07-23T01:13

2024-07-23T06:09

авито

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Приложение сервиса "Авито" пропало из App Store по неизвестным причинам, сообщила компания, однако в Google Play приложение доступно для скачивания, передает корреспондент РИА Новости."Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в App Store. Причины выясняем", — говорится, в свою очередь, в Telegram-канале сервиса.Сервис рекомендует пользователям не удалять установленное приложение и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения".В свою очередь пользователи, у которых не установлено приложение, могут использовать мобильную версию сайта."Детали дадим сразу, как будет больше понимания", — добавили там.

https://ria.ru/20240614/avito-1952969894.html

https://ria.ru/20240618/sber-1953652110.html

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авито