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Во Франции арестовали россиянина по подозрению в попытке дестабилизации - РИА Новости, 23.07.2024
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23:41 23.07.2024 (обновлено: 23:42 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/arest-1961595437.html
Во Франции арестовали россиянина по подозрению в попытке дестабилизации
Во Франции арестовали россиянина по подозрению в попытке дестабилизации - РИА Новости, 23.07.2024
Во Франции арестовали россиянина по подозрению в попытке дестабилизации
Власти Франции арестовали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T23:41
2024-07-23T23:42
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ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Власти Франции арестовали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады, сообщает агентство Франс Пресс. "Россиянину 1984 года рождения, подозреваемому в "организации мероприятий, способных привести к дестабилизации во время Олимпийских игр", во вторник было предъявлено обвинение. Он помещен в следственный изолятор", - сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру Парижа. Сообщается, что во вторник было возбуждено судебное расследование по факту "разведывательной деятельности с участием иностранной державы с целью провоцирования военных действий во Франции" - преступления, влекущего за собой наказание вплоть до 30 лет уголовного заключения, сообщила прокуратура. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что некоторым российским журналистам отказали в праве освещать летние Олимпийские игры в Париже, чтобы избежать якобы шпионажа и кибератак. В МИД России на это заявили, что соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции - пустой звук.
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в мире, франция, россия, париж, жеральд дарманен
В мире, Франция, Россия, Париж, Жеральд Дарманен
Во Франции арестовали россиянина по подозрению в попытке дестабилизации

AFP: во Франции арестован россиянин по подозрению в попытке дестабилизации на ОИ

© AP Photo / Kamil ZihniogluПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Полиция во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Власти Франции арестовали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады, сообщает агентство Франс Пресс.
«
"Россиянину 1984 года рождения, подозреваемому в "организации мероприятий, способных привести к дестабилизации во время Олимпийских игр", во вторник было предъявлено обвинение. Он помещен в следственный изолятор", - сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Сообщается, что во вторник было возбуждено судебное расследование по факту "разведывательной деятельности с участием иностранной державы с целью провоцирования военных действий во Франции" - преступления, влекущего за собой наказание вплоть до 30 лет уголовного заключения, сообщила прокуратура.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что некоторым российским журналистам отказали в праве освещать летние Олимпийские игры в Париже, чтобы избежать якобы шпионажа и кибератак. В МИД России на это заявили, что соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции - пустой звук.
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