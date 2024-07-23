Во Франции арестовали россиянина по подозрению в попытке дестабилизации
AFP: во Франции арестован россиянин по подозрению в попытке дестабилизации на ОИ
© AP Photo / Kamil ZihniogluПолиция во Франции
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Полиция во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Власти Франции арестовали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады, сообщает агентство Франс Пресс.
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"Россиянину 1984 года рождения, подозреваемому в "организации мероприятий, способных привести к дестабилизации во время Олимпийских игр", во вторник было предъявлено обвинение. Он помещен в следственный изолятор", - сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Сообщается, что во вторник было возбуждено судебное расследование по факту "разведывательной деятельности с участием иностранной державы с целью провоцирования военных действий во Франции" - преступления, влекущего за собой наказание вплоть до 30 лет уголовного заключения, сообщила прокуратура.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что некоторым российским журналистам отказали в праве освещать летние Олимпийские игры в Париже, чтобы избежать якобы шпионажа и кибератак. В МИД России на это заявили, что соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции - пустой звук.