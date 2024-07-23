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Во Франции арестовали россиянина по подозрению в попытке дестабилизации

Во Франции арестовали россиянина по подозрению в попытке дестабилизации - РИА Новости, 23.07.2024

Во Франции арестовали россиянина по подозрению в попытке дестабилизации

Власти Франции арестовали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T23:41

2024-07-23T23:41

2024-07-23T23:42

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ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Власти Франции арестовали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады, сообщает агентство Франс Пресс. "Россиянину 1984 года рождения, подозреваемому в "организации мероприятий, способных привести к дестабилизации во время Олимпийских игр", во вторник было предъявлено обвинение. Он помещен в следственный изолятор", - сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру Парижа. Сообщается, что во вторник было возбуждено судебное расследование по факту "разведывательной деятельности с участием иностранной державы с целью провоцирования военных действий во Франции" - преступления, влекущего за собой наказание вплоть до 30 лет уголовного заключения, сообщила прокуратура. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что некоторым российским журналистам отказали в праве освещать летние Олимпийские игры в Париже, чтобы избежать якобы шпионажа и кибератак. В МИД России на это заявили, что соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции - пустой звук.

https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949766279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, россия, париж, жеральд дарманен