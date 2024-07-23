Суд арестовал организатора схемы, заселявшего мигрантов в жилье умерших
В Москве арестовали организатора схемы по заселению мигрантов в квартиры умерших
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramОбвиняемый в организации заселения нелегальных мигрантов в квартиры Александр Головин в зале суда. 23 июля 2024
Обвиняемый в организации заселения нелегальных мигрантов в квартиры Александр Головин в зале суда. 23 июля 2024
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы во вторник арестовал организатора незаконной миграции, использовавшего более 150 квартир умерших собственников в Москве для заселения иностранцев, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Головина Александра Евгеньевича на срок 2 месяца, то есть до 23 сентября 2024 года", - сказала собеседница агентства.
Вместе с ним арестован второй фигурант.
Головин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).
Как ранее сообщал СК, не позднее 1 сентября 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы с целью личного обогащения, организовали незаконную миграцию на территории Москвы. Соучастники заселяли иностранных граждан, незаконно пребывающих в России, всего было заселено более чем 150 квартир, собственники которых скончались.
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