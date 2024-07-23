https://ria.ru/20240723/arest-1961562196.html

Суд арестовал организатора схемы, заселявшего мигрантов в жилье умерших

Суд арестовал организатора схемы, заселявшего мигрантов в жилье умерших - РИА Новости, 23.07.2024

Суд арестовал организатора схемы, заселявшего мигрантов в жилье умерших

Савеловский суд Москвы во вторник арестовал организатора незаконной миграции, использовавшего более 150 квартир умерших собственников в Москве для заселения... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:41

2024-07-23T19:41

2024-07-23T19:53

происшествия

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москва

россия

савеловский суд г. москвы

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы во вторник арестовал организатора незаконной миграции, использовавшего более 150 квартир умерших собственников в Москве для заселения иностранцев, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Головина Александра Евгеньевича на срок 2 месяца, то есть до 23 сентября 2024 года", - сказала собеседница агентства. Вместе с ним арестован второй фигурант. Головин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Как ранее сообщал СК, не позднее 1 сентября 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы с целью личного обогащения, организовали незаконную миграцию на территории Москвы. Соучастники заселяли иностранных граждан, незаконно пребывающих в России, всего было заселено более чем 150 квартир, собственники которых скончались.

https://ria.ru/20240720/migranty-1960940951.html

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