https://ria.ru/20240723/apple-1961562354.html

СМИ: Apple работает над складными iPhone

СМИ: Apple работает над складными iPhone - РИА Новости, 23.07.2024

СМИ: Apple работает над складными iPhone

Компания Apple работает над складными iPhone и может представить их уже через поколение, сообщает издание The Information со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:43

2024-07-23T19:43

2024-07-23T20:03

технологии

азия

apple

samsung

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Компания Apple работает над складными iPhone и может представить их уже через поколение, сообщает издание The Information со ссылкой на источники. "Apple работает над складными iPhone, которые могут быть выпущены уже в 2026 году", — говорится в публикации.Компания обратилась к поставщикам из Азии за компонентов для новых смартфонов. Они будут схожи с Samsung Galaxy Z Flip, которые впервые увидели свет в 2020 году. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20240704/trebovaniya-1957441694.html

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технологии, азия, apple, samsung