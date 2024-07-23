https://ria.ru/20240723/apple-1961562354.html
СМИ: Apple работает над складными iPhone
СМИ: Apple работает над складными iPhone - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: Apple работает над складными iPhone
Компания Apple работает над складными iPhone и может представить их уже через поколение, сообщает издание The Information со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:43
2024-07-23T19:43
2024-07-23T20:03
технологии
азия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Компания Apple работает над складными iPhone и может представить их уже через поколение, сообщает издание The Information со ссылкой на источники. "Apple работает над складными iPhone, которые могут быть выпущены уже в 2026 году", — говорится в публикации.Компания обратилась к поставщикам из Азии за компонентов для новых смартфонов. Они будут схожи с Samsung Galaxy Z Flip, которые впервые увидели свет в 2020 году. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20240704/trebovaniya-1957441694.html
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технологии, азия, apple, samsung
Технологии, Азия, Apple, Samsung
СМИ: Apple работает над складными iPhone
The Information: Apple может выпустить складные iPhone в 2026 году