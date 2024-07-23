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СМИ: Apple работает над складными iPhone - РИА Новости, 23.07.2024
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19:43 23.07.2024 (обновлено: 20:03 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/apple-1961562354.html
СМИ: Apple работает над складными iPhone
СМИ: Apple работает над складными iPhone - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: Apple работает над складными iPhone
Компания Apple работает над складными iPhone и может представить их уже через поколение, сообщает издание The Information со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:43
2024-07-23T20:03
технологии
азия
apple
samsung
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Компания Apple работает над складными iPhone и может представить их уже через поколение, сообщает издание The Information со ссылкой на источники. &quot;Apple работает над складными iPhone, которые могут быть выпущены уже в 2026 году&quot;, — говорится в публикации.Компания обратилась к поставщикам из Азии за компонентов для новых смартфонов. Они будут схожи с Samsung Galaxy Z Flip, которые впервые увидели свет в 2020 году. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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технологии, азия, apple, samsung
Технологии, Азия, Apple, Samsung
СМИ: Apple работает над складными iPhone

The Information: Apple может выпустить складные iPhone в 2026 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСмартфон iPhone 15
Смартфон iPhone 15 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Смартфон iPhone 15. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Компания Apple работает над складными iPhone и может представить их уже через поколение, сообщает издание The Information со ссылкой на источники.
«

"Apple работает над складными iPhone, которые могут быть выпущены уже в 2026 году", — говорится в публикации.

Компания обратилась к поставщикам из Азии за компонентов для новых смартфонов. Они будут схожи с Samsung Galaxy Z Flip, которые впервые увидели свет в 2020 году.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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