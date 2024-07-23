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Новую амбулаторию построили в рамках госпрограммы в кубанском селе - РИА Новости, 23.07.2024
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Краснодарский край
 
16:08 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/ambulatoriya-1961507663.html
Новую амбулаторию построили в рамках госпрограммы в кубанском селе
Новую амбулаторию построили в рамках госпрограммы в кубанском селе - РИА Новости, 23.07.2024
Новую амбулаторию построили в рамках госпрограммы в кубанском селе
Новую амбулаторию построили за счет краевого бюджета в селе Новосельском на Кубани в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения", медучреждение будет... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:08
2024-07-23T16:08
краснодарский край
новокубанский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Новую амбулаторию построили за счет краевого бюджета в селе Новосельском на Кубани в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения", медучреждение будет обслуживать более тысячи жителей, в том числе 289 детей. Вице-губернатор региона Анна Минькова отметила, что пациенты смогут пройти осмотры специалистов, диспансеризацию, сдать анализы, сделать ЭКГ, инъекции и прививки. Раньше медицинскую помощь можно было получить только в приспособленном здании фельдшерско-акушерского пункта. "В селе Новосельском Новокубанского района завершено строительство здания новой амбулатории на 21 посещение в смену. Уже завтра медучреждение примет своих первых пациентов. Амбулатория построена в соответствии со всеми стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи и оснащена необходимым оборудованием", - сообщила Минькова в Telegram-канале. Как уточнили РИА Новости власти, амбулатория будет обслуживать 1345 жителей, в том числе 289 детей. Объект возведен за счет средств бюджета Краснодарского края в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".
https://ria.ru/20231009/lekarstva-1901634573.html
новокубанский район
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новокубанский район, краснодарский край
Краснодарский край, Новокубанский район, Краснодарский край

Новую амбулаторию построили в рамках госпрограммы в кубанском селе

© Фото : Телеграм-канал вице-губернатора Краснодарского края Анны МиньковойНовую амбулаторию построили в рамках госпрограммы в кубанском селе
Новую амбулаторию построили в рамках госпрограммы в кубанском селе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Телеграм-канал вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой
Новую амбулаторию построили в рамках госпрограммы в кубанском селе
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Новую амбулаторию построили за счет краевого бюджета в селе Новосельском на Кубани в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения", медучреждение будет обслуживать более тысячи жителей, в том числе 289 детей.
Вице-губернатор региона Анна Минькова отметила, что пациенты смогут пройти осмотры специалистов, диспансеризацию, сдать анализы, сделать ЭКГ, инъекции и прививки. Раньше медицинскую помощь можно было получить только в приспособленном здании фельдшерско-акушерского пункта.
"В селе Новосельском Новокубанского района завершено строительство здания новой амбулатории на 21 посещение в смену. Уже завтра медучреждение примет своих первых пациентов. Амбулатория построена в соответствии со всеми стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи и оснащена необходимым оборудованием", - сообщила Минькова в Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости власти, амбулатория будет обслуживать 1345 жителей, в том числе 289 детей. Объект возведен за счет средств бюджета Краснодарского края в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".
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Краснодарский крайНовокубанский районКраснодарский край
 
 
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