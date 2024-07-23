https://ria.ru/20240723/ambulatoriya-1961507663.html

Новую амбулаторию построили в рамках госпрограммы в кубанском селе

Новую амбулаторию построили в рамках госпрограммы в кубанском селе - РИА Новости, 23.07.2024

Новую амбулаторию построили в рамках госпрограммы в кубанском селе

Новую амбулаторию построили за счет краевого бюджета в селе Новосельском на Кубани в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения", медучреждение будет... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:08

2024-07-23T16:08

2024-07-23T16:08

краснодарский край

новокубанский район

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961507202_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_740513e002a03a8d065d5c703b1a0c82.jpg

КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Новую амбулаторию построили за счет краевого бюджета в селе Новосельском на Кубани в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения", медучреждение будет обслуживать более тысячи жителей, в том числе 289 детей. Вице-губернатор региона Анна Минькова отметила, что пациенты смогут пройти осмотры специалистов, диспансеризацию, сдать анализы, сделать ЭКГ, инъекции и прививки. Раньше медицинскую помощь можно было получить только в приспособленном здании фельдшерско-акушерского пункта. "В селе Новосельском Новокубанского района завершено строительство здания новой амбулатории на 21 посещение в смену. Уже завтра медучреждение примет своих первых пациентов. Амбулатория построена в соответствии со всеми стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи и оснащена необходимым оборудованием", - сообщила Минькова в Telegram-канале. Как уточнили РИА Новости власти, амбулатория будет обслуживать 1345 жителей, в том числе 289 детей. Объект возведен за счет средств бюджета Краснодарского края в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

https://ria.ru/20231009/lekarstva-1901634573.html

новокубанский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новокубанский район, краснодарский край