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В Британии пообещали увеличить "смертоносность" армии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2024
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14:55 23.07.2024 (обновлено: 14:58 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/admiral-1961480237.html
В Британии пообещали увеличить "смертоносность" армии, пишут СМИ
В Британии пообещали увеличить "смертоносность" армии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2024
В Британии пообещали увеличить "смертоносность" армии, пишут СМИ
Глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин пообещал увеличить вдвое "смертоносное" действие британской армии к 2027 году, но не поддержал идею... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:55
2024-07-23T14:58
в мире
великобритания
тони радакин
риши сунак
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин пообещал увеличить вдвое "смертоносное" действие британской армии к 2027 году, но не поддержал идею всеобщей обязательной воинской повинности, сообщает газета Guardian. Ранее бывший премьер страны Риши Сунак сообщил о намерении ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы консерваторов на всеобщих выборах. Он сообщал, что у молодёжи будет выбор между полноценной военной службой в британской армии в течение года и альтернативной службой в виде волонтерства в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней. "(Радакин - ред.) пообещал, что армия удвоит свою смертоносность за три года, но отказался от идеи поддержки всеобщей воинской повинности", - говорится в сообщении. Согласно газете, Радакин заявил о "финансовых проблемах", нехватке людей, оборудования, запасов и технологий у британской армии. Как пишет газета, Радакин считает, что британская армия может оправдать дополнительные инвестиции, если её эффективность повысится. Из заявления Радакина, которое приводит газета, также следует, что британская армия сосредоточена на удвоении боевой мощи сухопутных войск к 2027 году, а к концу десятилетия планируется её утроение. При этом, как отмечает газета, он не призвал к возвращению к всеобщей воинской службе и заявил, что национальная безопасность Великобритании не зависит от увеличения армии за счёт молодых призывников.
https://ria.ru/20240519/proryv-1946974939.html
https://ria.ru/20240217/britaniya-1927991057.html
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в мире, великобритания, тони радакин, риши сунак
В мире, Великобритания, Тони Радакин, Риши Сунак
В Британии пообещали увеличить "смертоносность" армии, пишут СМИ

Guardian: адмирал Радакин пообещал вдвое увеличить смертоносное действие армии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин пообещал увеличить вдвое "смертоносное" действие британской армии к 2027 году, но не поддержал идею всеобщей обязательной воинской повинности, сообщает газета Guardian.
Ранее бывший премьер страны Риши Сунак сообщил о намерении ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы консерваторов на всеобщих выборах. Он сообщал, что у молодёжи будет выбор между полноценной военной службой в британской армии в течение года и альтернативной службой в виде волонтерства в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней.
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"(Радакин - ред.) пообещал, что армия удвоит свою смертоносность за три года, но отказался от идеи поддержки всеобщей воинской повинности", - говорится в сообщении.
Согласно газете, Радакин заявил о "финансовых проблемах", нехватке людей, оборудования, запасов и технологий у британской армии. Как пишет газета, Радакин считает, что британская армия может оправдать дополнительные инвестиции, если её эффективность повысится.
Из заявления Радакина, которое приводит газета, также следует, что британская армия сосредоточена на удвоении боевой мощи сухопутных войск к 2027 году, а к концу десятилетия планируется её утроение. При этом, как отмечает газета, он не призвал к возвращению к всеобщей воинской службе и заявил, что национальная безопасность Великобритании не зависит от увеличения армии за счёт молодых призывников.
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