https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961236898.html

"Смириться". На Западе выступили с неожиданным призывом к Зеленскому

"Смириться". На Западе выступили с неожиданным призывом к Зеленскому - РИА Новости, 22.07.2024

"Смириться". На Западе выступили с неожиданным призывом к Зеленскому

Владимир Зеленский должен понять, что возврат Украины к прежним границам невозможен, и начать разрабатывать план прекращения огня, заявил экс-глава немецкой... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:19

2024-07-22T15:19

2024-07-22T16:05

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен понять, что возврат Украины к прежним границам невозможен, и начать разрабатывать план прекращения огня, заявил экс-глава немецкой Федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен в эфире TV Berlin."Я бы рекомендовал ему (Зеленскому. — Прим. ред.) сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что он сможет победить Путина. Что Россию можно расколоть или оккупировать. <…> А еще он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими", — сказал он.По словам политика, Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт на Украине, но это не входит в интересы самого альянса."В наших интересах, чтобы Германия и НАТО не участвовали в этом конфликте. Это не наша война. Господину Зеленскому придется самому разобраться с ситуацией", — считает он.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Севастополя, Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Украинская сторона отвергла предложения Путина.

https://radiosputnik.ru/20240722/zelenskiy-1961227254.html

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961209913.html

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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, нато