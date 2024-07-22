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"Смириться". На Западе выступили с неожиданным призывом к Зеленскому - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 22.07.2024 (обновлено: 16:05 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961236898.html
"Смириться". На Западе выступили с неожиданным призывом к Зеленскому
"Смириться". На Западе выступили с неожиданным призывом к Зеленскому - РИА Новости, 22.07.2024
"Смириться". На Западе выступили с неожиданным призывом к Зеленскому
Владимир Зеленский должен понять, что возврат Украины к прежним границам невозможен, и начать разрабатывать план прекращения огня, заявил экс-глава немецкой... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:19
2024-07-22T16:05
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен понять, что возврат Украины к прежним границам невозможен, и начать разрабатывать план прекращения огня, заявил экс-глава немецкой Федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен в эфире TV Berlin."Я бы рекомендовал ему (Зеленскому. — Прим. ред.) сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что он сможет победить Путина. Что Россию можно расколоть или оккупировать. &lt;…&gt; А еще он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими", — сказал он.По словам политика, Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт на Украине, но это не входит в интересы самого альянса."В наших интересах, чтобы Германия и НАТО не участвовали в этом конфликте. Это не наша война. Господину Зеленскому придется самому разобраться с ситуацией", — считает он.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Севастополя, Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Украинская сторона отвергла предложения Путина.
https://radiosputnik.ru/20240722/zelenskiy-1961227254.html
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961209913.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Смириться". На Западе выступили с неожиданным призывом к Зеленскому

Маасен: Зеленскому придется смириться с изменением границ Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен понять, что возврат Украины к прежним границам невозможен, и начать разрабатывать план прекращения огня, заявил экс-глава немецкой Федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен в эфире TV Berlin.
"Я бы рекомендовал ему (Зеленскому. — Прим. ред.) сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что он сможет победить Путина. Что Россию можно расколоть или оккупировать. <…> А еще он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими", — сказал он.
Владимир Зеленский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Мирошник: Зеленский не в том положении, чтобы диктовать России условия
Вчера, 14:39
По словам политика, Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт на Украине, но это не входит в интересы самого альянса.
"В наших интересах, чтобы Германия и НАТО не участвовали в этом конфликте. Это не наша война. Господину Зеленскому придется самому разобраться с ситуацией", — считает он.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Севастополя, Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Украинская сторона отвергла предложения Путина.
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