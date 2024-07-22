https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961196589.html

Сын Трампа пошутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов

Сын Трампа пошутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов - РИА Новости, 22.07.2024

Сын Трампа пошутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик пошутил картинкой в социальной сети X над Владимиром Зеленским после снятия нынешнего американского лидера Джо... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:04

2024-07-22T13:04

2024-07-22T13:05

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик пошутил картинкой в социальной сети X над Владимиром Зеленским после снятия нынешнего американского лидера Джо Байдена с выборов."Мои деньги ведь все равно придут? Мне страшно. Прошу, ответь!" — говорится в опубликованной сыном Трампа картинке.Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Владимир Зеленский в понедельник прокомментировал решение Байдена выйти из президентской гонки, назвав его трудным.

https://ria.ru/20240722/bouz-1961129584.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024, политика