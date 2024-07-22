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Зеленский сделал заявление о выходе Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
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11:19 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961164951.html
Зеленский сделал заявление о выходе Байдена из президентской гонки
Зеленский сделал заявление о выходе Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
Зеленский сделал заявление о выходе Байдена из президентской гонки
Президент США Джо Байден принял трудное решение, заявив о выходе из гонки за пост главы государства, написал Владимир Зеленский в социальной сети Х. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:19
2024-07-22T11:19
в мире
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чикаго
джо байден
камала харрис
владимир зеленский
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден принял трудное решение, заявив о выходе из гонки за пост главы государства, написал Владимир Зеленский в социальной сети Х."Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение", — утверждает он.Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Все решится на съезде Демократической партии США, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует.
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961145337.html
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в мире, сша, чикаго, джо байден, камала харрис, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Джо Байден, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024
Зеленский сделал заявление о выходе Байдена из президентской гонки

Зеленский назвал решение Байдена выйти из президентской гонки трудным

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден принял трудное решение, заявив о выходе из гонки за пост главы государства, написал Владимир Зеленский в социальной сети Х.
"Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение", — утверждает он.
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
"Допускает": стало известно, что планирует Зеленский в отношении России
10:05
Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Все решится на съезде Демократической партии США, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует.
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11:14
 
В миреСШАЧикагоДжо БайденКамала ХаррисВладимир ЗеленскийВыборы президента США — 2024
 
 
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