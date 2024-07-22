https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961164951.html

Зеленский сделал заявление о выходе Байдена из президентской гонки

Зеленский сделал заявление о выходе Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024

Зеленский сделал заявление о выходе Байдена из президентской гонки

Президент США Джо Байден принял трудное решение, заявив о выходе из гонки за пост главы государства, написал Владимир Зеленский в социальной сети Х. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:19

2024-07-22T11:19

2024-07-22T11:19

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден принял трудное решение, заявив о выходе из гонки за пост главы государства, написал Владимир Зеленский в социальной сети Х."Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение", — утверждает он.Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Все решится на съезде Демократической партии США, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует.

https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961145337.html

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в мире, сша, чикаго, джо байден, камала харрис, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024