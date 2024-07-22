"Допускает": стало известно, что планирует Зеленский в отношении России
Franceinfo: Зеленский не исключает проведения переговоров с Россией
© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский на саммите G7 в Италии
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не исключает начала переговоров с Россией, несмотря на поставленное им ранее условие о полном выводе российских войск, пишет Franceinfo.
"Зеленский допускает идею прямого диалога без выполнения поставленного им предварительного условия: вывода российских войск с бывших украинских территорий", — отметили в материале.
Для готовности Зеленского к подобной инициативе есть некоторые вероятные причины, говорится в публикации. Во-первых, по мнению директора центра "Россия-Евразия" Французского института международных отношений (IFRI) Татьяны Кастуевой-Жан, ситуация на поле боя зашла в тупик для ВСУ, подчеркнули в статье. Это может подтолкнуть главу киевского режима к диалогу с Москвой, добавили в материале. Во-вторых, возможной причиной начала переговоров может стать давление общественности, поскольку многие украинцы устали от боевых действий и готовы к мирному урегулированию конфликта, заключили в статье.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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