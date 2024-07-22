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"Допускает": стало известно, что планирует Зеленский в отношении России - РИА Новости, 22.07.2024
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10:05 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961145337.html
"Допускает": стало известно, что планирует Зеленский в отношении России
"Допускает": стало известно, что планирует Зеленский в отношении России - РИА Новости, 22.07.2024
"Допускает": стало известно, что планирует Зеленский в отношении России
Владимир Зеленский не исключает начала переговоров с Россией, несмотря на поставленное им ранее условие о полном выводе российских войск, пишет Franceinfo. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:05
2024-07-22T10:05
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не исключает начала переговоров с Россией, несмотря на поставленное им ранее условие о полном выводе российских войск, пишет Franceinfo."Зеленский допускает идею прямого диалога без выполнения поставленного им предварительного условия: вывода российских войск с бывших украинских территорий", — отметили в материале.Для готовности Зеленского к подобной инициативе есть некоторые вероятные причины, говорится в публикации. Во-первых, по мнению директора центра "Россия-Евразия" Французского института международных отношений (IFRI) Татьяны Кастуевой-Жан, ситуация на поле боя зашла в тупик для ВСУ, подчеркнули в статье. Это может подтолкнуть главу киевского режима к диалогу с Москвой, добавили в материале. Во-вторых, возможной причиной начала переговоров может стать давление общественности, поскольку многие украинцы устали от боевых действий и готовы к мирному урегулированию конфликта, заключили в статье.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240722/msnbc-1961132383.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Допускает": стало известно, что планирует Зеленский в отношении России

Franceinfo: Зеленский не исключает проведения переговоров с Россией

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не исключает начала переговоров с Россией, несмотря на поставленное им ранее условие о полном выводе российских войск, пишет Franceinfo.
"Зеленский допускает идею прямого диалога без выполнения поставленного им предварительного условия: вывода российских войск с бывших украинских территорий", — отметили в материале.
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Для готовности Зеленского к подобной инициативе есть некоторые вероятные причины, говорится в публикации. Во-первых, по мнению директора центра "Россия-Евразия" Французского института международных отношений (IFRI) Татьяны Кастуевой-Жан, ситуация на поле боя зашла в тупик для ВСУ, подчеркнули в статье. Это может подтолкнуть главу киевского режима к диалогу с Москвой, добавили в материале. Во-вторых, возможной причиной начала переговоров может стать давление общественности, поскольку многие украинцы устали от боевых действий и готовы к мирному урегулированию конфликта, заключили в статье.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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