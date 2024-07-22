https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961145337.html

"Допускает": стало известно, что планирует Зеленский в отношении России

"Допускает": стало известно, что планирует Зеленский в отношении России - РИА Новости, 22.07.2024

"Допускает": стало известно, что планирует Зеленский в отношении России

Владимир Зеленский не исключает начала переговоров с Россией, несмотря на поставленное им ранее условие о полном выводе российских войск, пишет Franceinfo. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:05

2024-07-22T10:05

2024-07-22T10:05

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владимир путин

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не исключает начала переговоров с Россией, несмотря на поставленное им ранее условие о полном выводе российских войск, пишет Franceinfo."Зеленский допускает идею прямого диалога без выполнения поставленного им предварительного условия: вывода российских войск с бывших украинских территорий", — отметили в материале.Для готовности Зеленского к подобной инициативе есть некоторые вероятные причины, говорится в публикации. Во-первых, по мнению директора центра "Россия-Евразия" Французского института международных отношений (IFRI) Татьяны Кастуевой-Жан, ситуация на поле боя зашла в тупик для ВСУ, подчеркнули в статье. Это может подтолкнуть главу киевского режима к диалогу с Москвой, добавили в материале. Во-вторых, возможной причиной начала переговоров может стать давление общественности, поскольку многие украинцы устали от боевых действий и готовы к мирному урегулированию конфликта, заключили в статье.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240722/msnbc-1961132383.html

https://ria.ru/20240721/zelenskiy-1961078228.html

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