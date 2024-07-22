https://ria.ru/20240722/zavalnyy-1961219343.html

Завального и Свищева могут освободить от должности глав комитетов ГД

Завального и Свищева могут освободить от должности глав комитетов ГД - РИА Новости, 22.07.2024

Завального и Свищева могут освободить от должности глав комитетов ГД

В Госдуму внесен проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, а Дмитрия Свищева - от... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:13

2024-07-22T14:13

2024-07-22T14:13

политика

павел завальный

госдума рф

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, а Дмитрия Свищева - от должности главы комитета по спорту, документ доступен в думской электронной базе. "Освободить депутата Государственной думы Завального Павла Николаевича от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике. Освободить депутата Государственной думы Свищева Дмитрия Александровича от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту", - сказано в документе. Комиссия Госдумы по регламенту предлагает рассмотреть данный вопрос на пленарном заседании 23 июля.

https://ria.ru/20240512/novak-1945393070.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, павел завальный, госдума рф, россия