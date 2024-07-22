https://ria.ru/20240722/zavalnyy-1961219343.html
Завального и Свищева могут освободить от должности глав комитетов ГД
Завального и Свищева могут освободить от должности глав комитетов ГД - РИА Новости, 22.07.2024
Завального и Свищева могут освободить от должности глав комитетов ГД
В Госдуму внесен проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, а Дмитрия Свищева - от... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:13
2024-07-22T14:13
2024-07-22T14:13
политика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, а Дмитрия Свищева - от должности главы комитета по спорту, документ доступен в думской электронной базе. "Освободить депутата Государственной думы Завального Павла Николаевича от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике. Освободить депутата Государственной думы Свищева Дмитрия Александровича от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту", - сказано в документе. Комиссия Госдумы по регламенту предлагает рассмотреть данный вопрос на пленарном заседании 23 июля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, павел завальный, госдума рф, россия
Политика, Павел Завальный, Госдума РФ, Россия
Завального и Свищева могут освободить от должности глав комитетов ГД
В ГД предложили освободить Завального и Свищева от должностей глав комитетов