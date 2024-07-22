https://ria.ru/20240722/zapret-1961120554.html
Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним
Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним - РИА Новости, 22.07.2024
Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним
Правительство России в целом поддерживает инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T06:05
2024-07-22T06:05
2024-07-22T06:05
общество
сергей неверов
наталья костенко
госдума рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство России в целом поддерживает инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости. С соответствующей инициативой выступили вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и зампред думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Согласно действующей редакции Гражданского кодекса, несовершеннолетние начиная с 14 лет вправе самостоятельно (без согласия родителей, усыновителей и попечителей) совершать некоторые сделки, в том числе открывать вклады в банках. Как указано в пояснительной записке к проекту закона, в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей. Встречаются также и случаи финансового мошенничества, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют их для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан. В связи с этим депутаты предложили запретить банкам открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным - если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва. В числе моментов, на доработку которых обратил внимание кабмин - необходимость согласовать инициативу с положениями с ГК о действительности сделки, совершенной несовершеннолетним, при ее последующем письменном одобрении его законными представителями. Кроме того, требуется доработка в части установления срока вступления федерального закона в силу в соответствии с ФЗ "Об обязательных требованиях РФ".
https://ria.ru/20240702/zapret-1956916575.html
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общество, сергей неверов, наталья костенко, госдума рф
Общество, Сергей Неверов, Наталья Костенко, Госдума РФ
Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним
Правительство одобрило запрет открывать счета подросткам без согласия родителей
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство России в целом поддерживает инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
С соответствующей инициативой выступили вице-спикер Госдумы Сергей Неверов
и зампред думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко
. Согласно действующей редакции Гражданского кодекса, несовершеннолетние начиная с 14 лет вправе самостоятельно (без согласия родителей, усыновителей и попечителей) совершать некоторые сделки, в том числе открывать вклады в банках.
Как указано в пояснительной записке к проекту закона, в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей. Встречаются также и случаи финансового мошенничества, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют их для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан.
В связи с этим депутаты предложили запретить банкам открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным - если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва.
В числе моментов, на доработку которых обратил внимание кабмин - необходимость согласовать инициативу с положениями с ГК о действительности сделки, совершенной несовершеннолетним, при ее последующем письменном одобрении его законными представителями. Кроме того, требуется доработка в части установления срока вступления федерального закона в силу в соответствии с ФЗ "Об обязательных требованиях РФ".