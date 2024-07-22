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Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним - РИА Новости, 22.07.2024
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06:05 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/zapret-1961120554.html
Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним
Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним - РИА Новости, 22.07.2024
Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним
Правительство России в целом поддерживает инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T06:05
2024-07-22T06:05
общество
сергей неверов
наталья костенко
госдума рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство России в целом поддерживает инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости. С соответствующей инициативой выступили вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и зампред думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Согласно действующей редакции Гражданского кодекса, несовершеннолетние начиная с 14 лет вправе самостоятельно (без согласия родителей, усыновителей и попечителей) совершать некоторые сделки, в том числе открывать вклады в банках. Как указано в пояснительной записке к проекту закона, в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей. Встречаются также и случаи финансового мошенничества, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют их для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан. В связи с этим депутаты предложили запретить банкам открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным - если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва. В числе моментов, на доработку которых обратил внимание кабмин - необходимость согласовать инициативу с положениями с ГК о действительности сделки, совершенной несовершеннолетним, при ее последующем письменном одобрении его законными представителями. Кроме того, требуется доработка в части установления срока вступления федерального закона в силу в соответствии с ФЗ "Об обязательных требованиях РФ".
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общество, сергей неверов, наталья костенко, госдума рф
Общество, Сергей Неверов, Наталья Костенко, Госдума РФ
Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним

Правительство одобрило запрет открывать счета подросткам без согласия родителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство России в целом поддерживает инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
С соответствующей инициативой выступили вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и зампред думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Согласно действующей редакции Гражданского кодекса, несовершеннолетние начиная с 14 лет вправе самостоятельно (без согласия родителей, усыновителей и попечителей) совершать некоторые сделки, в том числе открывать вклады в банках.
Совещание - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Правительство поддержало запрет банкам самим повышать кредитный лимит
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Как указано в пояснительной записке к проекту закона, в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей. Встречаются также и случаи финансового мошенничества, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют их для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан.
В связи с этим депутаты предложили запретить банкам открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным - если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва.
В числе моментов, на доработку которых обратил внимание кабмин - необходимость согласовать инициативу с положениями с ГК о действительности сделки, совершенной несовершеннолетним, при ее последующем письменном одобрении его законными представителями. Кроме того, требуется доработка в части установления срока вступления федерального закона в силу в соответствии с ФЗ "Об обязательных требованиях РФ".
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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