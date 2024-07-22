https://ria.ru/20240722/zapret-1961120554.html

Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним

Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним - РИА Новости, 22.07.2024

Правительство поддержало запрет на открытие счетов несовершеннолетним

Правительство России в целом поддерживает инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T06:05

2024-07-22T06:05

2024-07-22T06:05

общество

сергей неверов

наталья костенко

госдума рф

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство России в целом поддерживает инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости. С соответствующей инициативой выступили вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и зампред думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Согласно действующей редакции Гражданского кодекса, несовершеннолетние начиная с 14 лет вправе самостоятельно (без согласия родителей, усыновителей и попечителей) совершать некоторые сделки, в том числе открывать вклады в банках. Как указано в пояснительной записке к проекту закона, в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей. Встречаются также и случаи финансового мошенничества, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют их для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан. В связи с этим депутаты предложили запретить банкам открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным - если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва. В числе моментов, на доработку которых обратил внимание кабмин - необходимость согласовать инициативу с положениями с ГК о действительности сделки, совершенной несовершеннолетним, при ее последующем письменном одобрении его законными представителями. Кроме того, требуется доработка в части установления срока вступления федерального закона в силу в соответствии с ФЗ "Об обязательных требованиях РФ".

https://ria.ru/20240702/zapret-1956916575.html

https://ria.ru/20231227/limit-1918578134.html

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общество, сергей неверов, наталья костенко, госдума рф