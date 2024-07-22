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США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море - РИА Новости, 22.07.2024
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04:33 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/yemen-1961116658.html
США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море
США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море - РИА Новости, 22.07.2024
США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море
Американские военные уничтожили четыре беспилотных надводных судна правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T04:33
2024-07-22T04:33
в мире
сша
красное море
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американские военные уничтожили четыре беспилотных надводных судна правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, сообщает центральное командование вооруженных сил США в соцсети Х. "За последние 24 часа силы центрального командования США успешно уничтожили четыре беспилотных надводных судна поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море", - говорится в заявлении командования. Отмечается, что военные США посчитали судна "непосредственной угрозой" силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него.
https://ria.ru/20240720/vybory-1960849588.html
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в мире, сша, красное море, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море

Военные США уничтожили четыре надводных судна хуситов в Красном море

© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles AbellЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles Abell
Эсминец ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американские военные уничтожили четыре беспилотных надводных судна правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, сообщает центральное командование вооруженных сил США в соцсети Х.
"За последние 24 часа силы центрального командования США успешно уничтожили четыре беспилотных надводных судна поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море", - говорится в заявлении командования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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Отмечается, что военные США посчитали судна "непосредственной угрозой" силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него.
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Вчера, 17:17
 
В миреСШАКрасное мореЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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