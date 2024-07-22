https://ria.ru/20240722/yemen-1961116658.html

США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море

США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море - РИА Новости, 22.07.2024

США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море

Американские военные уничтожили четыре беспилотных надводных судна правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T04:33

2024-07-22T04:33

2024-07-22T04:33

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красное море

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американские военные уничтожили четыре беспилотных надводных судна правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, сообщает центральное командование вооруженных сил США в соцсети Х. "За последние 24 часа силы центрального командования США успешно уничтожили четыре беспилотных надводных судна поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море", - говорится в заявлении командования. Отмечается, что военные США посчитали судна "непосредственной угрозой" силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него.

https://ria.ru/20240720/vybory-1960849588.html

https://ria.ru/20240721/khusity-1961057991.html

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в мире, сша, красное море, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене