https://ria.ru/20240722/yemen-1961116658.html
США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море
США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море - РИА Новости, 22.07.2024
США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море
Американские военные уничтожили четыре беспилотных надводных судна правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T04:33
2024-07-22T04:33
2024-07-22T04:33
в мире
сша
красное море
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924519239_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_dea39fcdbffe0f8bda03515848661a68.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американские военные уничтожили четыре беспилотных надводных судна правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, сообщает центральное командование вооруженных сил США в соцсети Х. "За последние 24 часа силы центрального командования США успешно уничтожили четыре беспилотных надводных судна поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море", - говорится в заявлении командования. Отмечается, что военные США посчитали судна "непосредственной угрозой" силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него.
https://ria.ru/20240720/vybory-1960849588.html
https://ria.ru/20240721/khusity-1961057991.html
сша
красное море
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924519239_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53840b1ec01d272ca3b8347e2e7e4aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, красное море, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море
Военные США уничтожили четыре надводных судна хуситов в Красном море