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СК возбудил дело после взрыва газа в торговом ряду в Апшеронске - РИА Новости, 22.07.2024
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10:24 22.07.2024 (обновлено: 11:37 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vzryv-1961148723.html
СК возбудил дело после взрыва газа в торговом ряду в Апшеронске
СК возбудил дело после взрыва газа в торговом ряду в Апшеронске - РИА Новости, 22.07.2024
СК возбудил дело после взрыва газа в торговом ряду в Апшеронске
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в торговом ряду Апшеронска, сообщили в СУ СКР Кубани. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:24
2024-07-22T11:37
апшеронск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в торговом ряду Апшеронска, сообщили в СУ СКР Кубани.В понедельник утром в краевом ГУ МЧС сообщали о взрыве газа в здании Апшеронска в Краснодарском крае, из-под завалов был спасен один человек. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси обрушились строительные конструкции ориентировочно на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Источник РИА Новости уточнил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что взрыв произошел в торговом ряду, пострадавшим оказывается помощь, при необходимости будут подключены врачи из краевых больниц."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе очага возгорания и точной причины пожара", - говорится в сообщении.По данным следствия, точное число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью устанавливаются.
https://ria.ru/20240715/gaz-1959713121.html
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апшеронск
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Сотрудники СК на месте происшествия в Апшеронске
Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия продолжается разбор завалов.
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апшеронск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Апшеронск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
СК возбудил дело после взрыва газа в торговом ряду в Апшеронске

СУ СК: уголовное дело возбудили после взрыва газа в торговом ряду в Апшеронске

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в торговом ряду Апшеронска, сообщили в СУ СКР Кубани.
В понедельник утром в краевом ГУ МЧС сообщали о взрыве газа в здании Апшеронска в Краснодарском крае, из-под завалов был спасен один человек. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси обрушились строительные конструкции ориентировочно на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Источник РИА Новости уточнил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение.
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что взрыв произошел в торговом ряду, пострадавшим оказывается помощь, при необходимости будут подключены врачи из краевых больниц.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе очага возгорания и точной причины пожара", - говорится в сообщении.
По данным следствия, точное число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью устанавливаются.
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АпшеронскСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
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