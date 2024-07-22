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В торговом ряду в краснодарском Апшеронске взорвался газ - РИА Новости, 22.07.2024
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08:59 22.07.2024 (обновлено: 12:13 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vzryv-1961130261.html
В торговом ряду в краснодарском Апшеронске взорвался газ
В торговом ряду в краснодарском Апшеронске взорвался газ - РИА Новости, 22.07.2024
В торговом ряду в краснодарском Апшеронске взорвался газ
В Апшеронске в Краснодарском крае произошел взрыв газа в торговом ряду. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:59
2024-07-22T12:13
происшествия
апшеронск
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. В Апшеронске в Краснодарском крае произошел взрыв газа в торговом ряду.&quot;Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций ориентировочно на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров&quot;, — уточнили в ГУ МЧС региона.По словам главы Апшеронского района Алексея Передереева, пострадали четыре человека, их госпитализировали.&quot;Три человека — нетяжелые поражения, а у одной сотрудницы тяжелые поражения&quot;, — сообщили РИА Новости в ЦРБ района.Там добавили, что речь идет о сотруднице аптеки, которая сейчас находится в реанимации.Сообщение о пожаре на улице Ворошилова поступило в МЧС в 07:55.Позже возгорание ликвидировали. Идет разбор завалов, из-под обломков здания спасли одного человека. На месте работают около 30 специалистов и десять единиц техники.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240715/gaz-1959713121.html
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апшеронск
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Спасение человека из-под завалов в Апшеронске
Пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Апшеронске. Сообщение о пожаре в Апшеронске по ул. Ворошилова поступило в 07:55ч. 22 июля. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100м2 последующим возгоранием на площади 30м2. Благодаря и оперативным слаженным действиям огнеборцев в 08.05ч. пожар был локализован. На месте происшествия работает 28 специалистов и 10 единиц техники. Есть пострадавшие, из под завалов спасен один человек.
2024-07-22T08:59
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Сотрудники СК на месте происшествия в Апшеронске
Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия продолжается разбор завалов.
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происшествия, апшеронск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Апшеронск, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В торговом ряду в краснодарском Апшеронске взорвался газ

В торговом ряду в краснодарском Апшеронске взорвался газ, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. В Апшеронске в Краснодарском крае произошел взрыв газа в торговом ряду.
«

"Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций ориентировочно на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров", — уточнили в ГУ МЧС региона.

По словам главы Апшеронского района Алексея Передереева, пострадали четыре человека, их госпитализировали.
«

"Три человека — нетяжелые поражения, а у одной сотрудницы тяжелые поражения", — сообщили РИА Новости в ЦРБ района.

Там добавили, что речь идет о сотруднице аптеки, которая сейчас находится в реанимации.
Сообщение о пожаре на улице Ворошилова поступило в МЧС в 07:55.
Эвакуация пострадавших при взрыве бытового газа в Опочке Псковской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Умер один из пострадавших при взрыве бытового газа под Псковом
15 июля, 10:55
Позже возгорание ликвидировали. Идет разбор завалов, из-под обломков здания спасли одного человека. На месте работают около 30 специалистов и десять единиц техники.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияАпшеронскКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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