https://ria.ru/20240722/vzryv-1961130261.html

В торговом ряду в краснодарском Апшеронске взорвался газ

В торговом ряду в краснодарском Апшеронске взорвался газ - РИА Новости, 22.07.2024

В торговом ряду в краснодарском Апшеронске взорвался газ

В Апшеронске в Краснодарском крае произошел взрыв газа в торговом ряду. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:59

2024-07-22T08:59

2024-07-22T12:13

происшествия

апшеронск

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. В Апшеронске в Краснодарском крае произошел взрыв газа в торговом ряду."Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций ориентировочно на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров", — уточнили в ГУ МЧС региона.По словам главы Апшеронского района Алексея Передереева, пострадали четыре человека, их госпитализировали."Три человека — нетяжелые поражения, а у одной сотрудницы тяжелые поражения", — сообщили РИА Новости в ЦРБ района.Там добавили, что речь идет о сотруднице аптеки, которая сейчас находится в реанимации.Сообщение о пожаре на улице Ворошилова поступило в МЧС в 07:55.Позже возгорание ликвидировали. Идет разбор завалов, из-под обломков здания спасли одного человека. На месте работают около 30 специалистов и десять единиц техники.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240715/gaz-1959713121.html

https://ria.ru/20240715/deti-1959790323.html

апшеронск

краснодарский край

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Спасение человека из-под завалов в Апшеронске Пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Апшеронске. Сообщение о пожаре в Апшеронске по ул. Ворошилова поступило в 07:55ч. 22 июля. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100м2 последующим возгоранием на площади 30м2. Благодаря и оперативным слаженным действиям огнеборцев в 08.05ч. пожар был локализован. На месте происшествия работает 28 специалистов и 10 единиц техники. Есть пострадавшие, из под завалов спасен один человек. 2024-07-22T08:59 true PT0M26S

Сотрудники СК на месте происшествия в Апшеронске Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия продолжается разбор завалов. 2024-07-22T08:59 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, апшеронск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)