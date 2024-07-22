https://ria.ru/20240722/vsu-1961251960.html

ВСУ применили РСЗО натовского производства при обстреле школы в Донецке

ВСУ применили РСЗО натовского производства при обстреле школы в Донецке - РИА Новости, 22.07.2024

ВСУ применили РСЗО натовского производства при обстреле школы в Донецке

При обстреле школы №96 Донецка украинские военные, предположительно, применили РСЗО натовского производства, заявил представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:55

2024-07-22T15:55

2024-07-22T17:59

специальная военная операция на украине

россия

донецк

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. При обстреле школы №96 Донецка украинские военные, предположительно, применили РСЗО натовского производства, заявил представитель Следственного комитета России. "В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно, от РСЗО натовского производства. Осколки и фрагменты будут изъяты и в дальнейшем отправлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Кроме того, в ходе осмотра установлено, что было одно попадание на территорию школы, ввиду чего повреждены фасад и остекление здания", - рассказал журналистам представитель СК РФ. По его словам, при обстреле школы пострадали два мирных жителя, они госпитализированы. "Имеется информация о двух раненых. Они в настоящее время госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил представитель ведомства. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли территорию республики, выпустив 141 единицу различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей, еще четыре погибли. Повреждения получили девять жилых домостроений и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240722/vsu-1961251374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины