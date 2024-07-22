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ВСУ применили HIMARS при обстреле Киевского района Донецка
ВСУ применили HIMARS при обстреле Киевского района Донецка - РИА Новости, 22.07.2024
ВСУ применили HIMARS при обстреле Киевского района Донецка
Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Киевского района Донецка, заявил представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:53
2024-07-22T15:53
2024-07-22T18:00
специальная военная операция на украине
россия
донецк
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Киевского района Донецка, заявил представитель Следственного комитета России. "В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно, от РСЗО HIMARS. Они будут изъяты и направлены на экспертизу для изучения конкретного типа, вида снаряда. Помимо этого, в ходе осмотра установлено, что было попадание вблизи многоквартирного жилого дома, от чего пострадал фасад здания, а также остекление. Также один человек получил ранение, несовместимое с жизнью, и скончался на месте", - сказал представитель СК РФ. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли территорию республики, выпустив 141 единицу различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей, еще четыре погибли. Повреждения получили девять жилых домостроений и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ применили HIMARS при обстреле Киевского района Донецка
СК: ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Киевского района Донецка