https://ria.ru/20240722/vsu-1961251374.html

ВСУ применили HIMARS при обстреле Киевского района Донецка

ВСУ применили HIMARS при обстреле Киевского района Донецка - РИА Новости, 22.07.2024

ВСУ применили HIMARS при обстреле Киевского района Донецка

Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Киевского района Донецка, заявил представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:53

2024-07-22T15:53

2024-07-22T18:00

специальная военная операция на украине

россия

донецк

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961293213_0:375:2976:2048_1920x0_80_0_0_4bfb4711994fbe0299999fda3e05fc22.jpg

ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Киевского района Донецка, заявил представитель Следственного комитета России. "В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно, от РСЗО HIMARS. Они будут изъяты и направлены на экспертизу для изучения конкретного типа, вида снаряда. Помимо этого, в ходе осмотра установлено, что было попадание вблизи многоквартирного жилого дома, от чего пострадал фасад здания, а также остекление. Также один человек получил ранение, несовместимое с жизнью, и скончался на месте", - сказал представитель СК РФ. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли территорию республики, выпустив 141 единицу различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей, еще четыре погибли. Повреждения получили девять жилых домостроений и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины