https://ria.ru/20240722/vsu-1961228137.html

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 22.07.2024

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника

Украинские войска сбросили один боеприпас в Кировском районе Донецка, кроме того, три снаряда калибра 155 миллиметров выпустили по Петровскому району города,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:22

2024-07-22T15:22

2024-07-22T15:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

сцкк

донецк

кировский район

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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас в Кировском районе Донецка, кроме того, три снаряда калибра 155 миллиметров выпустили по Петровскому району города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.50 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата; 14.35 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецк

кировский район

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вооруженные силы украины, россия, сцкк, донецк, кировский район