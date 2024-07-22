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ВСУ атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/vsu-1961228137.html
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 22.07.2024
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили один боеприпас в Кировском районе Донецка, кроме того, три снаряда калибра 155 миллиметров выпустили по Петровскому району города,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:22
2024-07-22T15:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сцкк
донецк
кировский район
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас в Кировском районе Донецка, кроме того, три снаряда калибра 155 миллиметров выпустили по Петровскому району города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.50 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата; 14.35 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецк
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вооруженные силы украины, россия, сцкк, донецк, кировский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, СЦКК, Донецк, Кировский район
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас в Кировском районе Донецка, кроме того, три снаряда калибра 155 миллиметров выпустили по Петровскому району города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.50 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата; 14.35 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСЦККДонецкКировский район
 
 
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