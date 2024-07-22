https://ria.ru/20240722/vsu-1961228137.html
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 22.07.2024
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили один боеприпас в Кировском районе Донецка, кроме того, три снаряда калибра 155 миллиметров выпустили по Петровскому району города,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:22
2024-07-22T15:22
2024-07-22T15:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сцкк
донецк
кировский район
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас в Кировском районе Донецка, кроме того, три снаряда калибра 155 миллиметров выпустили по Петровскому району города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.50 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата; 14.35 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, сцкк, донецк, кировский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, СЦКК, Донецк, Кировский район
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка