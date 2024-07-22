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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/vsu-1961212105.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому и Калининскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:47
2024-07-22T13:47
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому и Калининскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:45 – город Донецк (Киевский район): две ракеты из РСЗО; 11:45 – город Донецк (Калининский район): одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по двум районам Донецка

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка из РСЗО
Последствия обстрела Донецка из РСЗО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Последствия обстрела Донецка из РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому и Калининскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:45 – город Донецк (Киевский район): две ракеты из РСЗО; 11:45 – город Донецк (Калининский район): одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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