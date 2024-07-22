https://ria.ru/20240722/vsu-1961179010.html

ВСУ за сутки более 60 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки более 60 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 22.07.2024

ВСУ за сутки более 60 раз атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 60 раз, один человек погиб, шестеро... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:23

2024-07-22T12:23

2024-07-22T12:23

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 60 раз, один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 21 июля по семи приграничным районам региона было выпущено 82 снаряда, а также зафиксированы атаки с использованием 68 беспилотников. Как информировал глава области, ночью скончалась пожилая женщина из Шебекино, получившая ранения 10 дней назад. Кроме того, в воскресенье при атаках дронов и обстрелах ВСУ погиб один человек, шесть получили ранения. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. За отчетный день различные разрушения выявлены в многоквартирном доме, 25 частных домовладениях, инфраструктурном объекте, соцобъекте, коммерческом объекте, двух нежилых зданиях, 8 автомобилях, а также сельхозпредприятии. "В Борисовском районе по поселку Борисовка выпущен один беспилотник. Обошлось без последствий. Над Валуйским городским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. Повреждений объектов нет. В Волоконовском районе по хуторам Екатериновка и Старый выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и один беспилотник", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 17 населенным пунктам было выпущено 30 снарядов и 21 беспилотник. В результате ударов украинских дронов один человек погиб, 4 ранены. В Грайворонском городском округе по 5 населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов, также нанесены удары с помощью 6 дронов. В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое и Репяховка выпущено 14 боеприпасов и 3 БПЛА. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселкам Красное, Первомайский и Ленинский, селам Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Терезовка и хуторам Марьино, Мухин и Панков выпущено 20 боеприпасов в ходе 5 обстрелов, а также 34 беспилотника, из которых 13 сбиты. Ночью скончалась пожилая женщина из города Шебекино, получившая ранения 10 дней назад. Ранены 2 мирных жителя", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240722/gladkov-1961173284.html

https://radiosputnik.ru/20240528/belgorod-1948950726.html

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины