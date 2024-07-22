https://ria.ru/20240722/vstrecha-1961325937.html

Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН

Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН - РИА Новости, 22.07.2024

Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН

Госдепартамент США не ожидает контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена на полях... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:41

2024-07-22T20:41

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госдепартамент США не ожидает контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена на полях министерской встречи АСЕАН, заявил представитель госдепа Мэттью Миллер."Я не ожидаю этого", - заявил Миллер на брифинге в ответ на вопрос о перспективах встречи Лаврова и Блинкена.

https://ria.ru/20240722/blinken-1961324333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

государственный департамент сша, в мире, сергей лавров, энтони блинкен, сша, россия