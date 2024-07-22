https://ria.ru/20240722/vstrecha-1961325937.html
Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН
Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН - РИА Новости, 22.07.2024
Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН
Госдепартамент США не ожидает контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена на полях... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:41
2024-07-22T20:41
2024-07-22T20:48
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госдепартамент США не ожидает контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена на полях министерской встречи АСЕАН, заявил представитель госдепа Мэттью Миллер."Я не ожидаю этого", - заявил Миллер на брифинге в ответ на вопрос о перспективах встречи Лаврова и Блинкена.
https://ria.ru/20240722/blinken-1961324333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Государственный департамент США, В мире, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, США, Россия
Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН
Милле: в Госдепе не ожидают контактов Лаврова и Блинкена на полях встречи АСЕАН