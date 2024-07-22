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Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН - РИА Новости, 22.07.2024
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20:41 22.07.2024 (обновлено: 20:48 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vstrecha-1961325937.html
Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН
Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН - РИА Новости, 22.07.2024
Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН
Госдепартамент США не ожидает контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена на полях... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:41
2024-07-22T20:48
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в мире
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энтони блинкен
сша
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госдепартамент США не ожидает контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена на полях министерской встречи АСЕАН, заявил представитель госдепа Мэттью Миллер."Я не ожидаю этого", - заявил Миллер на брифинге в ответ на вопрос о перспективах встречи Лаврова и Блинкена.
https://ria.ru/20240722/blinken-1961324333.html
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государственный департамент сша, в мире, сергей лавров, энтони блинкен, сша, россия
Государственный департамент США, В мире, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, США, Россия
Госдеп не ожидает встречи Лаврова и Блинкена на полях АСЕАН

Милле: в Госдепе не ожидают контактов Лаврова и Блинкена на полях встречи АСЕАН

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госдепартамент США не ожидает контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена на полях министерской встречи АСЕАН, заявил представитель госдепа Мэттью Миллер.
"Я не ожидаю этого", - заявил Миллер на брифинге в ответ на вопрос о перспективах встречи Лаврова и Блинкена.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Госдеп надеется на встречу Блинкена и Ван И во время АСЕАН
Вчера, 20:26
 
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