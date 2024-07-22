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США и Япония проведут в Токио встречу по ядерному сдерживанию
США и Япония проведут в Токио встречу по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 22.07.2024
США и Япония проведут в Токио встречу по ядерному сдерживанию
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин со своими коллегами из Японии проведут встречу по ядерному сдерживанию в Токио, сообщил... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:23
2024-07-22T20:23
2024-07-22T20:23
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин со своими коллегами из Японии проведут встречу по ядерному сдерживанию в Токио, сообщил госдепартамент в понедельник. "Госсекретарь Блинкен и министр Остин также проведут министерскую встречу по расширенному сдерживанию с министром иностранных дел Камикавой и министром обороны Кихарой", - заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на пресс-брифинге, посвященном поездке Блинкена в АТР. В воскресенье газета "Иомиури" со ссылкой на источники сообщала, что Токио и Вашингтон договорились составить первый документ, который будет включать пункт о решимости США защищать Японию, в том числе ядерным оружием.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, япония, токио, энтони блинкен, ллойд остин
В мире, Цены на нефть, США, Япония, Токио, Энтони Блинкен, Ллойд Остин
США и Япония проведут в Токио встречу по ядерному сдерживанию
Блинкен и Остин проведут министерскую встречу с Японией по ядерному сдерживанию