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США и Япония проведут в Токио встречу по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 22.07.2024
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20:23 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/vstrecha-1961323967.html
США и Япония проведут в Токио встречу по ядерному сдерживанию
США и Япония проведут в Токио встречу по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 22.07.2024
США и Япония проведут в Токио встречу по ядерному сдерживанию
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин со своими коллегами из Японии проведут встречу по ядерному сдерживанию в Токио, сообщил... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:23
2024-07-22T20:23
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин со своими коллегами из Японии проведут встречу по ядерному сдерживанию в Токио, сообщил госдепартамент в понедельник. "Госсекретарь Блинкен и министр Остин также проведут министерскую встречу по расширенному сдерживанию с министром иностранных дел Камикавой и министром обороны Кихарой", - заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на пресс-брифинге, посвященном поездке Блинкена в АТР. В воскресенье газета "Иомиури" со ссылкой на источники сообщала, что Токио и Вашингтон договорились составить первый документ, который будет включать пункт о решимости США защищать Японию, в том числе ядерным оружием.
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в мире, цены на нефть, сша, япония, токио, энтони блинкен, ллойд остин
В мире, Цены на нефть, США, Япония, Токио, Энтони Блинкен, Ллойд Остин
США и Япония проведут в Токио встречу по ядерному сдерживанию

Блинкен и Остин проведут министерскую встречу с Японией по ядерному сдерживанию

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Токио
Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин со своими коллегами из Японии проведут встречу по ядерному сдерживанию в Токио, сообщил госдепартамент в понедельник.
«
"Госсекретарь Блинкен и министр Остин также проведут министерскую встречу по расширенному сдерживанию с министром иностранных дел Камикавой и министром обороны Кихарой", - заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на пресс-брифинге, посвященном поездке Блинкена в АТР.
В воскресенье газета "Иомиури" со ссылкой на источники сообщала, что Токио и Вашингтон договорились составить первый документ, который будет включать пункт о решимости США защищать Японию, в том числе ядерным оружием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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В миреЦены на нефтьСШАЯпонияТокиоЭнтони БлинкенЛлойд Остин
 
 
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