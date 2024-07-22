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На Украине мужчина умер после падения с лестницы в военкомате - РИА Новости, 22.07.2024
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21:30 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/voenkomat-1961332002.html
На Украине мужчина умер после падения с лестницы в военкомате
На Украине мужчина умер после падения с лестницы в военкомате - РИА Новости, 22.07.2024
На Украине мужчина умер после падения с лестницы в военкомате
Мужчина умер во Львовской области Украины после падения с лестницы в военкомате, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:30
2024-07-22T21:30
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мужчина умер во Львовской области Украины после падения с лестницы в военкомате, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Во Львовской области от полученных в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) травм умер мужчина... Во время прохождения военно-врачебной комиссии (погибший - ред.) не удержал равновесие и упал со ступенек. Потерпевшего доставили в больницу уже без сознания, где он и умер. Врачи диагностировали сильный ушиб головного мозга с переломом костей черепа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщил источник издания, по факту гибели призывника возбуждено уголовное дело. Ранее Житомирский областной военкомат сообщил о смерти мобилизованного якобы из-за эпилептического приступа. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. "Страна" 2 апреля сообщала, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
https://ria.ru/20240719/smert-1960742106.html
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в мире, украина, львовская область, хмельницкий (город), владимир зеленский
В мире, Украина, Львовская область, Хмельницкий (город), Владимир Зеленский
На Украине мужчина умер после падения с лестницы в военкомате

"Страна": во Львовской области мужчина умер после падения с лестницы военкомата

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мужчина умер во Львовской области Украины после падения с лестницы в военкомате, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Во Львовской области от полученных в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) травм умер мужчина... Во время прохождения военно-врачебной комиссии (погибший - ред.) не удержал равновесие и упал со ступенек. Потерпевшего доставили в больницу уже без сознания, где он и умер. Врачи диагностировали сильный ушиб головного мозга с переломом костей черепа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Машина скорой медицинской помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
На Украине мужчина умер после посещения военкомата, сообщили СМИ
19 июля, 15:09
Как сообщил источник издания, по факту гибели призывника возбуждено уголовное дело.
Ранее Житомирский областной военкомат сообщил о смерти мобилизованного якобы из-за эпилептического приступа. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. "Страна" 2 апреля сообщала, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
СМИ: на Украине военнообязанный умер в военкомате
6 мая, 23:55
 
В миреУкраинаЛьвовская областьХмельницкий (город)Владимир Зеленский
 
 
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