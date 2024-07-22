На Украине мужчина умер после падения с лестницы в военкомате
"Страна": во Львовской области мужчина умер после падения с лестницы военкомата
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мужчина умер во Львовской области Украины после падения с лестницы в военкомате, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Во Львовской области от полученных в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) травм умер мужчина... Во время прохождения военно-врачебной комиссии (погибший - ред.) не удержал равновесие и упал со ступенек. Потерпевшего доставили в больницу уже без сознания, где он и умер. Врачи диагностировали сильный ушиб головного мозга с переломом костей черепа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Как сообщил источник издания, по факту гибели призывника возбуждено уголовное дело.
Ранее Житомирский областной военкомат сообщил о смерти мобилизованного якобы из-за эпилептического приступа. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. "Страна" 2 апреля сообщала, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.