https://ria.ru/20240722/voenkomat-1961332002.html

На Украине мужчина умер после падения с лестницы в военкомате

На Украине мужчина умер после падения с лестницы в военкомате - РИА Новости, 22.07.2024

На Украине мужчина умер после падения с лестницы в военкомате

Мужчина умер во Львовской области Украины после падения с лестницы в военкомате, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:30

2024-07-22T21:30

2024-07-22T21:30

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мужчина умер во Львовской области Украины после падения с лестницы в военкомате, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Во Львовской области от полученных в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) травм умер мужчина... Во время прохождения военно-врачебной комиссии (погибший - ред.) не удержал равновесие и упал со ступенек. Потерпевшего доставили в больницу уже без сознания, где он и умер. Врачи диагностировали сильный ушиб головного мозга с переломом костей черепа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщил источник издания, по факту гибели призывника возбуждено уголовное дело. Ранее Житомирский областной военкомат сообщил о смерти мобилизованного якобы из-за эпилептического приступа. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. "Страна" 2 апреля сообщала, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

https://ria.ru/20240719/smert-1960742106.html

https://ria.ru/20240506/chasi-1944268111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, львовская область, хмельницкий (город), владимир зеленский