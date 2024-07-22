https://ria.ru/20240722/vklady-1961289748.html

Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

Путин подписал закон о социальных банковских вкладах - РИА Новости, 22.07.2024

Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

Владимир Путин подписал закон о создании в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:43

2024-07-22T17:43

2024-07-22T18:13

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о создании в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Инициатива разработана для граждан, получающих меры соцподдержки. Благодаря нововведению они смогут рассчитывать на гарантированный доход по счетам и вкладам в рублях сроком на один год. На социальный вклад или счет можно будет внести не более 50 тысяч рублей. При этом банк должен будет установить свою максимальную процентную ставку по вкладам физлиц сроком до года.Проценты будут ежемесячно перечислять на отдельный счет, указанный вкладчиком. Кроме того, вклад можно будет пополнять в любое время до максимальной суммы, частично снимать с него деньги, а также расторгать договор без уменьшения процентной ставки и без комиссий. В свою очередь, банки не будут брать комиссии за открытие и обслуживание социального счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.При заключении договора кредитные организации будут начислять проценты на остаток по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, а свыше 50 тысяч рублей — по ставке, установленной в договоре. Счет открывается на год, затем его можно будет продлить, если гражданин продолжит получать меры соцподдержки.Согласно закону, банк не сможет отказать в заключении договора социального вклада (счета), если гражданин соответствует необходимым требованиям. При этом сам вкладчик сможет иметь только по одному социальному вкладу и социальному счету. Договор будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг.Открывать социальные вклады и счета будут банки — участники системы обязательного страхования вкладов. Закон должен вступить в силу 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027-го — и в отношении других банков.

https://ria.ru/20240510/sotspodderzhka-1945155865.html

https://ria.ru/20240718/vklady-1960379070.html

https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия