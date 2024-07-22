Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о социальных банковских вкладах - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 22.07.2024 (обновлено: 18:13 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vklady-1961289748.html
Путин подписал закон о социальных банковских вкладах
Путин подписал закон о социальных банковских вкладах - РИА Новости, 22.07.2024
Путин подписал закон о социальных банковских вкладах
Владимир Путин подписал закон о создании в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:43
2024-07-22T18:13
экономика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о создании в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Инициатива разработана для граждан, получающих меры соцподдержки. Благодаря нововведению они смогут рассчитывать на гарантированный доход по счетам и вкладам в рублях сроком на один год. На социальный вклад или счет можно будет внести не более 50 тысяч рублей. При этом банк должен будет установить свою максимальную процентную ставку по вкладам физлиц сроком до года.Проценты будут ежемесячно перечислять на отдельный счет, указанный вкладчиком. Кроме того, вклад можно будет пополнять в любое время до максимальной суммы, частично снимать с него деньги, а также расторгать договор без уменьшения процентной ставки и без комиссий. В свою очередь, банки не будут брать комиссии за открытие и обслуживание социального счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.При заключении договора кредитные организации будут начислять проценты на остаток по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, а свыше 50 тысяч рублей — по ставке, установленной в договоре. Счет открывается на год, затем его можно будет продлить, если гражданин продолжит получать меры соцподдержки.Согласно закону, банк не сможет отказать в заключении договора социального вклада (счета), если гражданин соответствует необходимым требованиям. При этом сам вкладчик сможет иметь только по одному социальному вкладу и социальному счету. Договор будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг.Открывать социальные вклады и счета будут банки — участники системы обязательного страхования вкладов. Закон должен вступить в силу 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027-го — и в отношении других банков.
https://ria.ru/20240510/sotspodderzhka-1945155865.html
https://ria.ru/20240718/vklady-1960379070.html
https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

Путин подписал закон о социальных банковских вкладах в пределах 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о создании в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Инициатива разработана для граждан, получающих меры соцподдержки. Благодаря нововведению они смогут рассчитывать на гарантированный доход по счетам и вкладам в рублях сроком на один год.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Правительство утвердило требования к предоставлению соцподдержки
10 мая, 18:54
На социальный вклад или счет можно будет внести не более 50 тысяч рублей. При этом банк должен будет установить свою максимальную процентную ставку по вкладам физлиц сроком до года.
Проценты будут ежемесячно перечислять на отдельный счет, указанный вкладчиком. Кроме того, вклад можно будет пополнять в любое время до максимальной суммы, частично снимать с него деньги, а также расторгать договор без уменьшения процентной ставки и без комиссий. В свою очередь, банки не будут брать комиссии за открытие и обслуживание социального счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.
Банк - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В России появились новые валютные вклады, которые выгоднее долларовых
18 июля, 02:17
При заключении договора кредитные организации будут начислять проценты на остаток по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, а свыше 50 тысяч рублей — по ставке, установленной в договоре. Счет открывается на год, затем его можно будет продлить, если гражданин продолжит получать меры соцподдержки.
Согласно закону, банк не сможет отказать в заключении договора социального вклада (счета), если гражданин соответствует необходимым требованиям. При этом сам вкладчик сможет иметь только по одному социальному вкладу и социальному счету. Договор будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг.
Открывать социальные вклады и счета будут банки — участники системы обязательного страхования вкладов. Закон должен вступить в силу 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027-го — и в отношении других банков.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2025 году
19 июля, 03:15
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала