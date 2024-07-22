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Госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину, сообщили в Киеве

Госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину, сообщили в Киеве - РИА Новости, 22.07.2024

Госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину, сообщили в Киеве

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом на Украину, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:58

2024-07-22T15:58

2024-07-22T15:58

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом на Украину, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. "Рад приветствовать в Киеве государственного секретаря Святого Престола, кардинала Пьетро Паролина. Его визит в Украину и посещение украинских городов во время войны… является свидетельством высокого уровня внимания к нашему государству. Обсудили установление справедливого мира для Украины, продовольственную безопасность, возвращение пленных", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Папа Римский Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта вокруг Украины и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. Год назад он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. По случаю двухлетней годовщины начала российской СВО понтифик заявил, что конца украинскому конфликту не видно, вновь призвав к поиску его дипломатического решения, а в послании на католическую Пасху призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех". Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240617/vatikan-1953434947.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html

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в мире, украина, россия, ватикан, владимир путин, пьетро паролин, денис шмыгаль