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Госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину, сообщили в Киеве - РИА Новости, 22.07.2024
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15:58 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/vizit-1961252288.html
Госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину, сообщили в Киеве
Госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину, сообщили в Киеве - РИА Новости, 22.07.2024
Госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину, сообщили в Киеве
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом на Украину, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:58
2024-07-22T15:58
в мире
украина
россия
ватикан
владимир путин
пьетро паролин
денис шмыгаль
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом на Украину, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. "Рад приветствовать в Киеве государственного секретаря Святого Престола, кардинала Пьетро Паролина. Его визит в Украину и посещение украинских городов во время войны… является свидетельством высокого уровня внимания к нашему государству. Обсудили установление справедливого мира для Украины, продовольственную безопасность, возвращение пленных", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Папа Римский Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта вокруг Украины и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. Год назад он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. По случаю двухлетней годовщины начала российской СВО понтифик заявил, что конца украинскому конфликту не видно, вновь призвав к поиску его дипломатического решения, а в послании на католическую Пасху призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех". Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240617/vatikan-1953434947.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html
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в мире, украина, россия, ватикан, владимир путин, пьетро паролин, денис шмыгаль
В мире, Украина, Россия, Ватикан, Владимир Путин, Пьетро Паролин, Денис Шмыгаль
Госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину, сообщили в Киеве

Премьер Украины Шмыгаль: госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк П. Паролин
 П. Паролин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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П. Паролин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом на Украину, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
«
"Рад приветствовать в Киеве государственного секретаря Святого Престола, кардинала Пьетро Паролина. Его визит в Украину и посещение украинских городов во время войны… является свидетельством высокого уровня внимания к нашему государству. Обсудили установление справедливого мира для Украины, продовольственную безопасность, возвращение пленных", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания декларации по Украине
17 июня, 15:24
Папа Римский Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта вокруг Украины и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. Год назад он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. По случаю двухлетней годовщины начала российской СВО понтифик заявил, что конца украинскому конфликту не видно, вновь призвав к поиску его дипломатического решения, а в послании на католическую Пасху призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех".
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Angelus в Ватикане - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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12 марта, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВатиканВладимир ПутинПьетро ПаролинДенис Шмыгаль
 
 
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