Госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину, сообщили в Киеве
Премьер Украины Шмыгаль: госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину
П. Паролин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом на Украину, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
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"Рад приветствовать в Киеве государственного секретаря Святого Престола, кардинала Пьетро Паролина. Его визит в Украину и посещение украинских городов во время войны… является свидетельством высокого уровня внимания к нашему государству. Обсудили установление справедливого мира для Украины, продовольственную безопасность, возвращение пленных", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Папа Римский Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта вокруг Украины и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. Год назад он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. По случаю двухлетней годовщины начала российской СВО понтифик заявил, что конца украинскому конфликту не видно, вновь призвав к поиску его дипломатического решения, а в послании на католическую Пасху призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех".
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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