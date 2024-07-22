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Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 22.07.2024 (обновлено: 16:50 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vfu-1961270539.html
Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:48
2024-07-22T16:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 15.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате прилета дрона-камикадзе вблизи поселка Михайловка в Центрально-Городском районе повреждения получил автомобиль, обошлось без пострадавших. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, Вооруженные силы Украины
Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе

Представительство ДНР: ВФУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

© РИА НовостиУкраинские войска нанесли удар дроном-камикадзе в Горловке
Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе в Горловке - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости
Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 15.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении.
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"Избавлялись от всех". Через что прошли жители ключевого для ВСУ города
18 июля, 08:00
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате прилета дрона-камикадзе вблизи поселка Михайловка в Центрально-Городском районе повреждения получил автомобиль, обошлось без пострадавших.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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6 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролВооруженные силы Украины
 
 
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