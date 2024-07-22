https://ria.ru/20240722/vfu-1961270539.html

Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе - РИА Новости, 22.07.2024

Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:48

2024-07-22T16:48

2024-07-22T16:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

стирол

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 15.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате прилета дрона-камикадзе вблизи поселка Михайловка в Центрально-Городском районе повреждения получил автомобиль, обошлось без пострадавших. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, вооруженные силы украины