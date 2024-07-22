https://ria.ru/20240722/vfu-1961270539.html
Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:48
2024-07-22T16:48
2024-07-22T16:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958367032_1:0:634:356_1920x0_80_0_0_b59b3bceedb2f40d3c82bb9b93d91578.jpg
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 15.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате прилета дрона-камикадзе вблизи поселка Михайловка в Центрально-Городском районе повреждения получил автомобиль, обошлось без пострадавших. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958367032_80:0:555:356_1920x0_80_0_0_f69acbb37b9c47984db462f75a765d4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, Вооруженные силы Украины
Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе
Представительство ДНР: ВФУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе