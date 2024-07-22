https://ria.ru/20240722/vertolet-1961128656.html

В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson

В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson - РИА Новости, 22.07.2024

В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson

Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружили полностью разрушенным, найдены тела пилота и трех пассажиров, сообщила Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:42

2024-07-22T08:42

2024-07-22T11:51

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружили полностью разрушенным, найдены тела пилота и трех пассажиров, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Telegram-канале."Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и трех пассажиров", — уточнили в ведомстве.Вертолет Robinson пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В главке МЧС России опровергли информацию, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица.

https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html

россия

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)