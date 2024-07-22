https://ria.ru/20240722/vertolet-1961128656.html
В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson
В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson - РИА Новости, 22.07.2024
В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson
Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружили полностью разрушенным, найдены тела пилота и трех пассажиров, сообщила Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:42
2024-07-22T08:42
2024-07-22T11:51
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружили полностью разрушенным, найдены тела пилота и трех пассажиров, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Telegram-канале."Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и трех пассажиров", — уточнили в ведомстве.Вертолет Robinson пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В главке МЧС России опровергли информацию, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson
Пропавший в Якутии вертолет Robinson нашли полностью разрушенным