Венгрия заблокировала предложение Польши провести совет ЕС на Украине
Венгрия заблокировала идею провести совет ЕС по иностранным делам на Украине
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Польша предложила провести заседание совета ЕС по иностранным делам на Украине, но Венгрия заблокировала такое решение, сообщил журналистам в Брюсселе глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение.
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"Больше всего времени мы посвятили вопросу о том, где должен пройти формальный или неформальный совет ЕС по иностранным делам во время председательства Венгрии", - рассказал Сикорский после встречи глав МИД.
"У нас еще нет решения. Некоторые страны считают, что неформальный совет не должен проходить в Будапеште, что вместо этого высокий представитель должен созвать формальный совет здесь, в Брюсселе. Я вместо этого предложил компромиссное решение - чтобы Совет встретился на Украине как знак нашей солидарности с Украиной", - заявил он.
По словам польского министра, он хотел провести совет ЕС на Западной Украине.
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"Логистически это было бы легче сделать на Западной Украине, например, во Львове", - сказал Сикорский.
Министр уточнил, что его предложение заблокировала Венгрия.
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"Это предложение было вынесено на дискуссию, и Венгрия ее заблокировала", - рассказал он.
При этом Сикорский предупредил, что Польша может понизить уровень своего участия в совете по иностранным делам, если он пройдет в Будапеште.
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"Решение еще не принято. Это оказался один из сложнейших вопросов. Я напоминаю, что это решение может единолично принять высокий представитель. Я передал высокому представителю свою позицию, что Польша поддержит каждое решение, которое он примет, одновременно оставляя за собой право на определение уровня участия", - добавил он.