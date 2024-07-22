https://ria.ru/20240722/vengriya-1961301162.html

Венгрия заблокировала предложение Польши провести совет ЕС на Украине

Венгрия заблокировала предложение Польши провести совет ЕС на Украине - РИА Новости, 22.07.2024

Венгрия заблокировала предложение Польши провести совет ЕС на Украине

Польша предложила провести заседание совета ЕС по иностранным делам на Украине, но Венгрия заблокировала такое решение, сообщил журналистам в Брюсселе глава МИД РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:18

2024-07-22T18:18

2024-07-22T18:18

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ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Польша предложила провести заседание совета ЕС по иностранным делам на Украине, но Венгрия заблокировала такое решение, сообщил журналистам в Брюсселе глава МИД Польши Радослав Сикорский. Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение. "Больше всего времени мы посвятили вопросу о том, где должен пройти формальный или неформальный совет ЕС по иностранным делам во время председательства Венгрии", - рассказал Сикорский после встречи глав МИД. "У нас еще нет решения. Некоторые страны считают, что неформальный совет не должен проходить в Будапеште, что вместо этого высокий представитель должен созвать формальный совет здесь, в Брюсселе. Я вместо этого предложил компромиссное решение - чтобы Совет встретился на Украине как знак нашей солидарности с Украиной", - заявил он. По словам польского министра, он хотел провести совет ЕС на Западной Украине. "Логистически это было бы легче сделать на Западной Украине, например, во Львове", - сказал Сикорский. Министр уточнил, что его предложение заблокировала Венгрия. "Это предложение было вынесено на дискуссию, и Венгрия ее заблокировала", - рассказал он. При этом Сикорский предупредил, что Польша может понизить уровень своего участия в совете по иностранным делам, если он пройдет в Будапеште. "Решение еще не принято. Это оказался один из сложнейших вопросов. Я напоминаю, что это решение может единолично принять высокий представитель. Я передал высокому представителю свою позицию, что Польша поддержит каждое решение, которое он примет, одновременно оставляя за собой право на определение уровня участия", - добавил он.

https://ria.ru/20240722/evropa-1961222555.html

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961209913.html

https://ria.ru/20240721/ssha-1960901986.html

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в мире, польша, венгрия, украина, радослав сикорский, евросоюз