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Две страны обратились к ЕК из-за ситуации с транзитом нефти через Украину - РИА Новости, 22.07.2024
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15:48 22.07.2024 (обновлено: 16:59 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vengriya-1961249770.html
Две страны обратились к ЕК из-за ситуации с транзитом нефти через Украину
Две страны обратились к ЕК из-за ситуации с транзитом нефти через Украину - РИА Новости, 22.07.2024
Две страны обратились к ЕК из-за ситуации с транзитом нефти через Украину
Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию из-за остановки Украиной транзита российской нефти в ЕС, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:48
2024-07-22T16:59
венгрия
словакия
украина
россия
дмитрий кулеба
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 22 июл — РИА Новости. Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию из-за остановки Украиной транзита российской нефти в ЕС, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в эфире телеканала М1."Сегодня мы вместе со Словакией инициировали запуск консультаций с ЕК, предваряющих создание специальной комиссии для разбирательства (с Украиной. — Прим. ред.), поскольку речь о срочном деле. У ЕК есть три дня для проведения консультаций с Украиной", — сказал он.Как объяснил министр, остановка Украиной транзита нефти из России нарушает соглашение Киева об ассоциации с Евросоюзом. Оно, в частности, предполагает, что в случае остановки поставок энергоносителей в Европу пострадавшие страны могут инициировать консультации, на которых их обязана представлять Еврокомиссия. "Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их, например, в области освобождения от таможенных пошлин", — добавил венгерский чиновник.Как уточнил Сийярто, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре и по видеосвязи на Совете министров иностранных дел ЕС утверждал, что Украина разрешает транзит нефти из России, но это неправда, поскольку поставки от "Лукойла" остановились несколько недель назад."Мы, конечно, работаем над разными юридическими и техническими решениями, чтобы, если решение этой ситуации скоро не наступит, мы все равно могли обеспечить бесперебойное снабжение Венгрии и Словакии нефтью", — заключил глава МИД.На минувшей неделе Венгрия и Словакия сообщили, что перестали получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной транзита через свою территорию. В словацком Минэкономики отмечали, что Киев внес российскую нефтяную компанию в санкционный список.Как заявили в Кремле, ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России.
https://ria.ru/20240722/evropa-1961222555.html
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венгрия, словакия, украина, россия, дмитрий кулеба, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, лукойл, киев
Венгрия, Словакия, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, ЛУКОЙЛ, Киев
Две страны обратились к ЕК из-за ситуации с транзитом нефти через Украину

Венгрия и Словакия запустили консультации, предваряющие слушания против Украины

© AFP 2024 / ATTILA KISBENEDEKСтанция нефтепровода "Дружба" в Венгрии
Станция нефтепровода Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AFP 2024 / ATTILA KISBENEDEK
Станция нефтепровода "Дружба" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 22 июл — РИА Новости. Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию из-за остановки Украиной транзита российской нефти в ЕС, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в эфире телеканала М1.
"Сегодня мы вместе со Словакией инициировали запуск консультаций с ЕК, предваряющих создание специальной комиссии для разбирательства (с Украиной. — Прим. ред.), поскольку речь о срочном деле. У ЕК есть три дня для проведения консультаций с Украиной", — сказал он.
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Как объяснил министр, остановка Украиной транзита нефти из России нарушает соглашение Киева об ассоциации с Евросоюзом. Оно, в частности, предполагает, что в случае остановки поставок энергоносителей в Европу пострадавшие страны могут инициировать консультации, на которых их обязана представлять Еврокомиссия.
"Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их, например, в области освобождения от таможенных пошлин", — добавил венгерский чиновник.
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Как уточнил Сийярто, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре и по видеосвязи на Совете министров иностранных дел ЕС утверждал, что Украина разрешает транзит нефти из России, но это неправда, поскольку поставки от "Лукойла" остановились несколько недель назад.
"Мы, конечно, работаем над разными юридическими и техническими решениями, чтобы, если решение этой ситуации скоро не наступит, мы все равно могли обеспечить бесперебойное снабжение Венгрии и Словакии нефтью", — заключил глава МИД.
На минувшей неделе Венгрия и Словакия сообщили, что перестали получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной транзита через свою территорию. В словацком Минэкономики отмечали, что Киев внес российскую нефтяную компанию в санкционный список.
Как заявили в Кремле, ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России.
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