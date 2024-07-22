https://ria.ru/20240722/uspenskaya-1961233918.html

Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова

Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова - РИА Новости, 22.07.2024

Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с певицы Любови Успенской около 280 тысяч рублей по десятимиллионному иску Филиппа Киркорова, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:04

2024-07-22T15:04

2024-07-22T15:42

шоубиз

любовь успенская

москва

филипп киркоров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151709/22/1517092242_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dbc35331e276d76cea3768439de663c3.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы взыскал с певицы Любови Успенской около 280 тысяч рублей по десятимиллионному иску Филиппа Киркорова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Признать порочащими честь и достоинство Киркорова сведения. <…> Обязать Успенскую опровергнуть сведения в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу", — огласила решение судья.Суд постановил взыскать с Успенской в пользу Киркорова 70 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, 85 тысяч расходов на оплату услуг представителя, 120 тысяч — на нотариальное обеспечение доказательств и шесть тысяч рублей госпошлины и почтовых расходов.Также суд обязал платформы "Дзен" и "ВКонтакте" в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу удалить видеоматериалы.Поводом для иска стало интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали "женоненавистником".Певец потребовал опровергнуть все порочащие его честь и достоинство слова, а также выплатить десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Позже он сообщил о намерении снизить исковые требования вдвое, так как Жигалова извинилась и вышла из числа ответчиков.В свою очередь, Успенская сама подала иск к Киркорову на десять миллионов рублей из-за того, что тот в интервью телеканалу Муз-ТВ назвал певицу "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки". Таганский райсуд начнет его рассмотрение в августе.

https://ria.ru/20240722/mikhalkov-1961210190.html

https://ria.ru/20240707/alsu-1958023537.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

любовь успенская, москва, филипп киркоров