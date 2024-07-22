https://ria.ru/20240722/uspenskaya-1961233918.html
Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова
Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова - РИА Новости, 22.07.2024
Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова
Замоскворецкий суд Москвы взыскал с певицы Любови Успенской около 280 тысяч рублей по десятимиллионному иску Филиппа Киркорова, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:04
2024-07-22T15:04
2024-07-22T15:42
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы взыскал с певицы Любови Успенской около 280 тысяч рублей по десятимиллионному иску Филиппа Киркорова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Признать порочащими честь и достоинство Киркорова сведения. <…> Обязать Успенскую опровергнуть сведения в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу", — огласила решение судья.Суд постановил взыскать с Успенской в пользу Киркорова 70 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, 85 тысяч расходов на оплату услуг представителя, 120 тысяч — на нотариальное обеспечение доказательств и шесть тысяч рублей госпошлины и почтовых расходов.Также суд обязал платформы "Дзен" и "ВКонтакте" в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу удалить видеоматериалы.Поводом для иска стало интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали "женоненавистником".Певец потребовал опровергнуть все порочащие его честь и достоинство слова, а также выплатить десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Позже он сообщил о намерении снизить исковые требования вдвое, так как Жигалова извинилась и вышла из числа ответчиков.В свою очередь, Успенская сама подала иск к Киркорову на десять миллионов рублей из-за того, что тот в интервью телеканалу Муз-ТВ назвал певицу "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки". Таганский райсуд начнет его рассмотрение в августе.
https://ria.ru/20240722/mikhalkov-1961210190.html
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любовь успенская, москва, филипп киркоров
Шоубиз, Любовь Успенская, Москва, Филипп Киркоров
Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова
Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей по 10-миллионному иску Киркорова
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы взыскал с певицы Любови Успенской около 280 тысяч рублей по десятимиллионному иску Филиппа Киркорова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«
"Признать порочащими честь и достоинство Киркорова сведения. <…> Обязать Успенскую опровергнуть сведения в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу", — огласила решение судья.
Суд постановил взыскать с Успенской в пользу Киркорова 70 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, 85 тысяч расходов на оплату услуг представителя, 120 тысяч — на нотариальное обеспечение доказательств и шесть тысяч рублей госпошлины и почтовых расходов.
Также суд обязал платформы "Дзен" и "ВКонтакте" в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу удалить видеоматериалы.
Поводом для иска стало интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали "женоненавистником".
Певец потребовал опровергнуть все порочащие его честь и достоинство слова, а также выплатить десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Позже он сообщил о намерении снизить исковые требования вдвое, так как Жигалова извинилась и вышла из числа ответчиков.
В свою очередь, Успенская сама подала иск к Киркорову на десять миллионов рублей из-за того, что тот в интервью телеканалу Муз-ТВ назвал певицу "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки". Таганский райсуд начнет его рассмотрение в августе.