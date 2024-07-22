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В курганском селе ураган повредил кровли детсада и библиотеки - РИА Новости, 22.07.2024
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12:23 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/uragan-1961178408.html
В курганском селе ураган повредил кровли детсада и библиотеки
В курганском селе ураган повредил кровли детсада и библиотеки - РИА Новости, 22.07.2024
В курганском селе ураган повредил кровли детсада и библиотеки
Кровли детского сада, библиотеки и жилого дома повреждены в селе Сафакулево Курганской области из-за прошедшего 21 июля урагана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:23
2024-07-22T12:23
происшествия
курганская область
вадим шумков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Кровли детского сада, библиотеки и жилого дома повреждены в селе Сафакулево Курганской области из-за прошедшего 21 июля урагана, сообщает пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Вадима Шумкова организована работа по устранению последствий урагана в Сафакулево… Частично пострадала кровля филиала детского сада и библиотеки. Также повреждена кровля многоквартирного дома. В частных домовладениях крупных повреждений нет", - говорится в сообщении. В результате непогоды никто не пострадал, в селе объявлен режим повышенной готовности. Работы по уборке поваленных деревьев с улиц и восстановлению линии электропередач в населенном пункте уже начаты. Власти добавили, что заключен контракт с подрядной организацией для ремонта многоквартирного дома, также будут восстановлены поврежденные стихией социальные объекты.
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происшествия, курганская область, вадим шумков
Происшествия, Курганская область, Вадим Шумков
В курганском селе ураган повредил кровли детсада и библиотеки

В курганском селе ураган повредил кровли детсада, библиотеки и жилого дома

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Кровли детского сада, библиотеки и жилого дома повреждены в селе Сафакулево Курганской области из-за прошедшего 21 июля урагана, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По поручению губернатора Вадима Шумкова организована работа по устранению последствий урагана в Сафакулево… Частично пострадала кровля филиала детского сада и библиотеки. Также повреждена кровля многоквартирного дома. В частных домовладениях крупных повреждений нет", - говорится в сообщении.
В результате непогоды никто не пострадал, в селе объявлен режим повышенной готовности. Работы по уборке поваленных деревьев с улиц и восстановлению линии электропередач в населенном пункте уже начаты. Власти добавили, что заключен контракт с подрядной организацией для ремонта многоквартирного дома, также будут восстановлены поврежденные стихией социальные объекты.
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ПроисшествияКурганская областьВадим Шумков
 
 
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