https://ria.ru/20240722/uragan-1961178408.html
В курганском селе ураган повредил кровли детсада и библиотеки
В курганском селе ураган повредил кровли детсада и библиотеки - РИА Новости, 22.07.2024
В курганском селе ураган повредил кровли детсада и библиотеки
Кровли детского сада, библиотеки и жилого дома повреждены в селе Сафакулево Курганской области из-за прошедшего 21 июля урагана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:23
2024-07-22T12:23
2024-07-22T12:23
происшествия
курганская область
вадим шумков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Кровли детского сада, библиотеки и жилого дома повреждены в селе Сафакулево Курганской области из-за прошедшего 21 июля урагана, сообщает пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Вадима Шумкова организована работа по устранению последствий урагана в Сафакулево… Частично пострадала кровля филиала детского сада и библиотеки. Также повреждена кровля многоквартирного дома. В частных домовладениях крупных повреждений нет", - говорится в сообщении. В результате непогоды никто не пострадал, в селе объявлен режим повышенной готовности. Работы по уборке поваленных деревьев с улиц и восстановлению линии электропередач в населенном пункте уже начаты. Власти добавили, что заключен контракт с подрядной организацией для ремонта многоквартирного дома, также будут восстановлены поврежденные стихией социальные объекты.
https://ria.ru/20240722/altaj-1961154570.html
курганская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, вадим шумков
Происшествия, Курганская область, Вадим Шумков
В курганском селе ураган повредил кровли детсада и библиотеки
В курганском селе ураган повредил кровли детсада, библиотеки и жилого дома
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Кровли детского сада, библиотеки и жилого дома повреждены в селе Сафакулево Курганской области из-за прошедшего 21 июля урагана, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По поручению губернатора Вадима Шумкова
организована работа по устранению последствий урагана в Сафакулево… Частично пострадала кровля филиала детского сада и библиотеки. Также повреждена кровля многоквартирного дома. В частных домовладениях крупных повреждений нет", - говорится в сообщении.
В результате непогоды никто не пострадал, в селе объявлен режим повышенной готовности. Работы по уборке поваленных деревьев с улиц и восстановлению линии электропередач в населенном пункте уже начаты. Власти добавили, что заключен контракт с подрядной организацией для ремонта многоквартирного дома, также будут восстановлены поврежденные стихией социальные объекты.