https://ria.ru/20240722/ukraina-1961312690.html

В США заявили, что Зеленскому выдвинут ультиматум по России

В США заявили, что Зеленскому выдвинут ультиматум по России - РИА Новости, 22.07.2024

В США заявили, что Зеленскому выдвинут ультиматум по России

Дональд Трамп, если он станет президентом США, выдвинет ультиматум Владимиру Зеленскому о завершении конфликта с Россией в кратчайшие сроки, заявил бывший... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:19

2024-07-22T19:19

2024-07-22T19:19

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

президентские выборы в сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79a4ca07b52dc63edcf1640d3b57a1b.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Дональд Трамп, если он станет президентом США, выдвинет ультиматум Владимиру Зеленскому о завершении конфликта с Россией в кратчайшие сроки, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.), вероятно, выдвинет ультиматум Зеленскому или тому, кто будет руководить Украиной (к моменту прихода Трампа к власти). Зеленский — заложник правых сил в собственной стране, а также зарубежных патронов. По этой причине я не завидую его участи", — заявил эксперт.По мнению Фримана, для ответа на ультиматум главе киевского режима дадут сутки. Аналитик убежден, что такая жесткая форма переговоров весьма характерна для Трампа.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20240722/rossiya-1961228015.html

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961270406.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, президентские выборы в сша