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В США заявили, что Зеленскому выдвинут ультиматум по России
В США заявили, что Зеленскому выдвинут ультиматум по России - РИА Новости, 22.07.2024
В США заявили, что Зеленскому выдвинут ультиматум по России
Дональд Трамп, если он станет президентом США, выдвинет ультиматум Владимиру Зеленскому о завершении конфликта с Россией в кратчайшие сроки, заявил бывший... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:19
2024-07-22T19:19
2024-07-22T19:19
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Дональд Трамп, если он станет президентом США, выдвинет ультиматум Владимиру Зеленскому о завершении конфликта с Россией в кратчайшие сроки, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.), вероятно, выдвинет ультиматум Зеленскому или тому, кто будет руководить Украиной (к моменту прихода Трампа к власти). Зеленский — заложник правых сил в собственной стране, а также зарубежных патронов. По этой причине я не завидую его участи", — заявил эксперт.По мнению Фримана, для ответа на ультиматум главе киевского режима дадут сутки. Аналитик убежден, что такая жесткая форма переговоров весьма характерна для Трампа.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Президентские выборы в США
В США заявили, что Зеленскому выдвинут ультиматум по России
Экс-советник Пентагона Фриман: Трамп выдвинет Зеленскому ультиматум по России