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СМИ: на Украине резко выросли цены на нелегальное пересечение границы - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961306645.html
СМИ: на Украине резко выросли цены на нелегальное пересечение границы
СМИ: на Украине резко выросли цены на нелегальное пересечение границы - РИА Новости, 22.07.2024
СМИ: на Украине резко выросли цены на нелегальное пересечение границы
Спрос и цены на нелегальное пересечение границы после вступления в силу законопроекта об усилении мобилизации на Украине резко выросли, в схемах участвуют в том РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:42
2024-07-22T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спрос и цены на нелегальное пересечение границы после вступления в силу законопроекта об усилении мобилизации на Украине резко выросли, в схемах участвуют в том числе пограничники, сообщило украинское издание "Страна". "Резко вырос спрос на услуги по полностью нелегальному пересечению границы вне законных пунктов пропуска", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Страны". По информации издания, осенью 2023 года стоимость организации пешего перехода через границу вне пунктов пропуска стартовала от одной-двух тысяч долларов. Сейчас это обойдется в семь – восемь тысяч долларов, отмечает издание. "Если учесть, что речь идет по крайней мере о сотнях человек в день, то мы говорим о целой индустрии с объемом рынка в десятки миллионов долларов ежемесячно. При этом даже при таких ценах спрос сильно превышает предложение: срок ожидания в очереди на выезд после внесения аванса зачастую составляет около месяца, а то и более", - пишет "Страна". Издание отмечает, что в условиях массовых нелегальных переходов границы увеличилась роль в коррупционных схемах пограничников. Есть несколько схем с их участием. Одна из них, когда сотрудники погранслужбы продают время и маршруты следования пограничных патрулей вдоль границы для того, чтобы нелегалы могли спокойно ее пересечь. Стоимость такой услуги - от одной до трех тысяч долларов, добавляет издание. "Еще одна схема – перевод уклонистов пограничниками самостоятельно, во время патрулирования или во время пограничного контроля на КПП. Цена вопроса – от трех до пяти тысяч долларов", - сообщает "Страна". Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941471760.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
СМИ: на Украине резко выросли цены на нелегальное пересечение границы

"Страна": на Украине выросли спрос и цены на нелегальное пересечение границы

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спрос и цены на нелегальное пересечение границы после вступления в силу законопроекта об усилении мобилизации на Украине резко выросли, в схемах участвуют в том числе пограничники, сообщило украинское издание "Страна".
«
"Резко вырос спрос на услуги по полностью нелегальному пересечению границы вне законных пунктов пропуска", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Страны".
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
На Украине рассказали, сколько платят уклонисты за незаконный выезд
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По информации издания, осенью 2023 года стоимость организации пешего перехода через границу вне пунктов пропуска стартовала от одной-двух тысяч долларов. Сейчас это обойдется в семь – восемь тысяч долларов, отмечает издание.
«
"Если учесть, что речь идет по крайней мере о сотнях человек в день, то мы говорим о целой индустрии с объемом рынка в десятки миллионов долларов ежемесячно. При этом даже при таких ценах спрос сильно превышает предложение: срок ожидания в очереди на выезд после внесения аванса зачастую составляет около месяца, а то и более", - пишет "Страна".
Издание отмечает, что в условиях массовых нелегальных переходов границы увеличилась роль в коррупционных схемах пограничников. Есть несколько схем с их участием. Одна из них, когда сотрудники погранслужбы продают время и маршруты следования пограничных патрулей вдоль границы для того, чтобы нелегалы могли спокойно ее пересечь. Стоимость такой услуги - от одной до трех тысяч долларов, добавляет издание.
«
"Еще одна схема – перевод уклонистов пограничниками самостоятельно, во время патрулирования или во время пограничного контроля на КПП. Цена вопроса – от трех до пяти тысяч долларов", - сообщает "Страна".
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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