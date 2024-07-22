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На Западе предупредили Зеленского о резком изменении настроений в ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
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16:47 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961270406.html
На Западе предупредили Зеленского о резком изменении настроений в ВСУ
На Западе предупредили Зеленского о резком изменении настроений в ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
На Западе предупредили Зеленского о резком изменении настроений в ВСУ
Предвыборные успехи Республиканской партии в США серьезно подрывают желание ВСУ принимать участие в конфликте с Россией, что, в свою очередь, может привести к... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:47
2024-07-22T16:47
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сша
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владимир зеленский
камала харрис
джо байден
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Предвыборные успехи Республиканской партии в США серьезно подрывают желание ВСУ принимать участие в конфликте с Россией, что, в свою очередь, может привести к свержению Владимира Зеленского. Об этом заявил отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.&quot;Представьте, что вы (украинский. — Прим. ред.) военный, который сражается на фронте, &lt;…&gt; несет тяжелые потери и отступает. Будете ли вы продолжать сражаться, зная, что помощь (со стороны США) закончится? При этом вы видите, что у россиян ничего подобного нет. Более того, они набирают обороты&quot;, — отметил эксперт.Он напомнил, что лидеры Республиканской партии выступают за скорейшее завершение конфликта, а демократы явно уступают им в предвыборной гонке. Такое положение дел вряд ли воодушевит украинских военнослужащих на фронте, полагает Дэвис."Это будет иметь последствия и для Владимира Зеленского. Если он продолжит требовать от своей армии воевать, невзирая на все факты, которые я только что перечислил, будут ли они подчиняться приказам? Возможно, он рискует нарваться на государственный переворот. Люди могут восстать против него. Ему нужно учитывать это, ведь речь идет не о гипотетической ситуации, а о вполне реальной", — предупредил офицер.Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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в мире, сша, россия, владимир зеленский, камала харрис, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
На Западе предупредили Зеленского о резком изменении настроений в ВСУ

Дэвис: ВСУ захотят свергнуть Зеленского из-за бессмысленности конфликта с РФ

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Предвыборные успехи Республиканской партии в США серьезно подрывают желание ВСУ принимать участие в конфликте с Россией, что, в свою очередь, может привести к свержению Владимира Зеленского. Об этом заявил отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
«

"Представьте, что вы (украинский. — Прим. ред.) военный, который сражается на фронте, <…> несет тяжелые потери и отступает. Будете ли вы продолжать сражаться, зная, что помощь (со стороны США) закончится? При этом вы видите, что у россиян ничего подобного нет. Более того, они набирают обороты", — отметил эксперт.

Он напомнил, что лидеры Республиканской партии выступают за скорейшее завершение конфликта, а демократы явно уступают им в предвыборной гонке. Такое положение дел вряд ли воодушевит украинских военнослужащих на фронте, полагает Дэвис.
"Это будет иметь последствия и для Владимира Зеленского. Если он продолжит требовать от своей армии воевать, невзирая на все факты, которые я только что перечислил, будут ли они подчиняться приказам? Возможно, он рискует нарваться на государственный переворот. Люди могут восстать против него. Ему нужно учитывать это, ведь речь идет не о гипотетической ситуации, а о вполне реальной", — предупредил офицер.
Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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