https://ria.ru/20240722/ukraina-1961270406.html

На Западе предупредили Зеленского о резком изменении настроений в ВСУ

На Западе предупредили Зеленского о резком изменении настроений в ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024

На Западе предупредили Зеленского о резком изменении настроений в ВСУ

Предвыборные успехи Республиканской партии в США серьезно подрывают желание ВСУ принимать участие в конфликте с Россией, что, в свою очередь, может привести к... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:47

2024-07-22T16:47

2024-07-22T16:47

в мире

сша

россия

владимир зеленский

камала харрис

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Предвыборные успехи Республиканской партии в США серьезно подрывают желание ВСУ принимать участие в конфликте с Россией, что, в свою очередь, может привести к свержению Владимира Зеленского. Об этом заявил отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Представьте, что вы (украинский. — Прим. ред.) военный, который сражается на фронте, <…> несет тяжелые потери и отступает. Будете ли вы продолжать сражаться, зная, что помощь (со стороны США) закончится? При этом вы видите, что у россиян ничего подобного нет. Более того, они набирают обороты", — отметил эксперт.Он напомнил, что лидеры Республиканской партии выступают за скорейшее завершение конфликта, а демократы явно уступают им в предвыборной гонке. Такое положение дел вряд ли воодушевит украинских военнослужащих на фронте, полагает Дэвис."Это будет иметь последствия и для Владимира Зеленского. Если он продолжит требовать от своей армии воевать, невзирая на все факты, которые я только что перечислил, будут ли они подчиняться приказам? Возможно, он рискует нарваться на государственный переворот. Люди могут восстать против него. Ему нужно учитывать это, ведь речь идет не о гипотетической ситуации, а о вполне реальной", — предупредил офицер.Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240722/rossiya-1961228015.html

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в мире, сша, россия, владимир зеленский, камала харрис, джо байден, вооруженные силы украины