https://ria.ru/20240722/ukraina-1961229012.html

На Украине заявили о дефиците кадров

На Украине заявили о дефиците кадров - РИА Новости, 22.07.2024

На Украине заявили о дефиците кадров

Украина испытывает дефицит кадров, для роста ВВП на 7% к 2030 году стране не хватает 4,5 миллиона работников, сообщила заместитель министра экономики страны... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:45

2024-07-22T14:45

2024-07-22T14:45

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украина испытывает дефицит кадров, для роста ВВП на 7% к 2030 году стране не хватает 4,5 миллиона работников, сообщила заместитель министра экономики страны Татьяна Бережная. В ведомстве отметили, что демографическая ситуация на Украине существенно влияет на экономику. Сейчас в стране существует кадровый дефицит. По данным минэкономики, в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, в 2023 – уже девять миллионов. "По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП к 2030 году на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно", - приводятся слова Бережной на сайте минэкономики Украины. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в июне признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся мужскими. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240722/evropa-1961222555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины