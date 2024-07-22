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На Украине заявили о дефиците кадров - РИА Новости, 22.07.2024
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14:45 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961229012.html
На Украине заявили о дефиците кадров
На Украине заявили о дефиците кадров - РИА Новости, 22.07.2024
На Украине заявили о дефиците кадров
Украина испытывает дефицит кадров, для роста ВВП на 7% к 2030 году стране не хватает 4,5 миллиона работников, сообщила заместитель министра экономики страны... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:45
2024-07-22T14:45
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украина испытывает дефицит кадров, для роста ВВП на 7% к 2030 году стране не хватает 4,5 миллиона работников, сообщила заместитель министра экономики страны Татьяна Бережная. В ведомстве отметили, что демографическая ситуация на Украине существенно влияет на экономику. Сейчас в стране существует кадровый дефицит. По данным минэкономики, в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, в 2023 – уже девять миллионов. "По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП к 2030 году на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно", - приводятся слова Бережной на сайте минэкономики Украины. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в июне признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся мужскими. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240722/evropa-1961222555.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о дефиците кадров

Минэкономики Украины: для роста ВВП стране не хватает 4,5 миллиона работников

© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украина испытывает дефицит кадров, для роста ВВП на 7% к 2030 году стране не хватает 4,5 миллиона работников, сообщила заместитель министра экономики страны Татьяна Бережная.
В ведомстве отметили, что демографическая ситуация на Украине существенно влияет на экономику. Сейчас в стране существует кадровый дефицит. По данным минэкономики, в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, в 2023 – уже девять миллионов.
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"По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП к 2030 году на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно", - приводятся слова Бережной на сайте минэкономики Украины.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в июне признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся мужскими.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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