https://ria.ru/20240722/ukraina-1961209913.html

Эксперт оценил ситуацию на Украине после выхода Байдена из гонки

Эксперт оценил ситуацию на Украине после выхода Байдена из гонки - РИА Новости, 22.07.2024

Эксперт оценил ситуацию на Украине после выхода Байдена из гонки

Поддержка в США сил, готовых воевать на Украине, сохранится после отказа нынешнего американского президента Джо Байдена от участия в президентских выборах,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:40

2024-07-22T13:40

2024-07-22T13:40

сша

украина

джо байден

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июл – РИА Новости. Поддержка в США сил, готовых воевать на Украине, сохранится после отказа нынешнего американского президента Джо Байдена от участия в президентских выборах, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев. "Думаю, что поддержка Украины и поддержка в той или иной мере сил, которые готовы воевать, сохранится", - сказал Эргашев, комментируя РИА Новости, как решение Байдена выйти из президентской гонки может сказаться в США на уровне поддержки Украины. Эксперт отметил, что в развитии нынешней ситуации на Украине по военному сценарию заинтересованы многие силы в США. "Никто не отменял интересов военно-промышленного комплекса, которому эта война как мать родна. Поэтому сильных изменений вряд ли будет", - сказал Эргашев. "На мой взгляд, есть двухпартийный консенсус по поводу того, что помогать надо Украине. И поэтому даже если придет человек, который обещает там закончить войну, у него будут очень большие серьезные проблемы на уровне высших органов законодательной власти в Америке", - добавил эксперт. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

https://ria.ru/20240722/kharris-1961114769.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024