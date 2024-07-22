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Эксперт оценил ситуацию на Украине после выхода Байдена из гонки - РИА Новости, 22.07.2024
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13:40 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961209913.html
Эксперт оценил ситуацию на Украине после выхода Байдена из гонки
Эксперт оценил ситуацию на Украине после выхода Байдена из гонки - РИА Новости, 22.07.2024
Эксперт оценил ситуацию на Украине после выхода Байдена из гонки
Поддержка в США сил, готовых воевать на Украине, сохранится после отказа нынешнего американского президента Джо Байдена от участия в президентских выборах,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:40
2024-07-22T13:40
сша
украина
джо байден
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ТАШКЕНТ, 22 июл – РИА Новости. Поддержка в США сил, готовых воевать на Украине, сохранится после отказа нынешнего американского президента Джо Байдена от участия в президентских выборах, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев. "Думаю, что поддержка Украины и поддержка в той или иной мере сил, которые готовы воевать, сохранится", - сказал Эргашев, комментируя РИА Новости, как решение Байдена выйти из президентской гонки может сказаться в США на уровне поддержки Украины. Эксперт отметил, что в развитии нынешней ситуации на Украине по военному сценарию заинтересованы многие силы в США. "Никто не отменял интересов военно-промышленного комплекса, которому эта война как мать родна. Поэтому сильных изменений вряд ли будет", - сказал Эргашев. "На мой взгляд, есть двухпартийный консенсус по поводу того, что помогать надо Украине. И поэтому даже если придет человек, который обещает там закончить войну, у него будут очень большие серьезные проблемы на уровне высших органов законодательной власти в Америке", - добавил эксперт. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html
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сша, украина, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
США, Украина, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Эксперт оценил ситуацию на Украине после выхода Байдена из гонки

Эксперт Эргашев: поддержка в США сил, готовых воевать на Украине, сохранится

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с американской гаубицей M777
Украинские военные с американской гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с американской гаубицей M777. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 22 июл – РИА Новости. Поддержка в США сил, готовых воевать на Украине, сохранится после отказа нынешнего американского президента Джо Байдена от участия в президентских выборах, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
«
"Думаю, что поддержка Украины и поддержка в той или иной мере сил, которые готовы воевать, сохранится", - сказал Эргашев, комментируя РИА Новости, как решение Байдена выйти из президентской гонки может сказаться в США на уровне поддержки Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Трампу придумали мирный план — он больше похож на войну
08:00
Эксперт отметил, что в развитии нынешней ситуации на Украине по военному сценарию заинтересованы многие силы в США. "Никто не отменял интересов военно-промышленного комплекса, которому эта война как мать родна. Поэтому сильных изменений вряд ли будет", - сказал Эргашев. "На мой взгляд, есть двухпартийный консенсус по поводу того, что помогать надо Украине. И поэтому даже если придет человек, который обещает там закончить войну, у него будут очень большие серьезные проблемы на уровне высших органов законодательной власти в Америке", - добавил эксперт.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Граждане США собрали более 27,5 миллиона долларов на кампанию Харрис
03:43
 
СШАУкраинаДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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