Эксперт оценил ситуацию на Украине после выхода Байдена из гонки
Эксперт Эргашев: поддержка в США сил, готовых воевать на Украине, сохранится
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с американской гаубицей M777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с американской гаубицей M777. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 22 июл – РИА Новости. Поддержка в США сил, готовых воевать на Украине, сохранится после отказа нынешнего американского президента Джо Байдена от участия в президентских выборах, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
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"Думаю, что поддержка Украины и поддержка в той или иной мере сил, которые готовы воевать, сохранится", - сказал Эргашев, комментируя РИА Новости, как решение Байдена выйти из президентской гонки может сказаться в США на уровне поддержки Украины.
Эксперт отметил, что в развитии нынешней ситуации на Украине по военному сценарию заинтересованы многие силы в США. "Никто не отменял интересов военно-промышленного комплекса, которому эта война как мать родна. Поэтому сильных изменений вряд ли будет", - сказал Эргашев. "На мой взгляд, есть двухпартийный консенсус по поводу того, что помогать надо Украине. И поэтому даже если придет человек, который обещает там закончить войну, у него будут очень большие серьезные проблемы на уровне высших органов законодательной власти в Америке", - добавил эксперт.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.