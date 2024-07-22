В Киеве заявили о достижении договоренностей с кредиторами
Шмыгаль: Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации долга
© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Украина достигла договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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"Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда — до 2033 года", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, освобожденные ресурсы будут направлены на оборону, соцзащиту и восстановление.
Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Депутат Верховной рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете страны закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.