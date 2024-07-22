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В Киеве заявили о достижении договоренностей с кредиторами - РИА Новости, 22.07.2024
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11:07 22.07.2024 (обновлено: 11:43 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961161953.html
В Киеве заявили о достижении договоренностей с кредиторами
В Киеве заявили о достижении договоренностей с кредиторами - РИА Новости, 22.07.2024
В Киеве заявили о достижении договоренностей с кредиторами
Украина достигла договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:07
2024-07-22T11:43
в мире
украина
сша
денис шмыгаль
александр устинов
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Украина достигла договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. &quot;Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда — до 2033 года&quot;, - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.По его словам, освобожденные ресурсы будут направлены на оборону, соцзащиту и восстановление. Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Депутат Верховной рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете страны закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
https://ria.ru/20240722/repke-1961145730.html
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в мире, украина, сша, денис шмыгаль, александр устинов, верховная рада украины, g7
В мире, Украина, США, Денис Шмыгаль, Александр Устинов, Верховная Рада Украины, G7
В Киеве заявили о достижении договоренностей с кредиторами

Шмыгаль: Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации долга

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Украина достигла договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«

"Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда — до 2033 года", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, освобожденные ресурсы будут направлены на оборону, соцзащиту и восстановление.
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Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Депутат Верховной рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете страны закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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